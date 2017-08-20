В Австралии представили план защиты от террористов на машинах

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил общественности новую стратегию по защите публичных мест от террористических атак.

Разработать подобный план было поручено Антитеррористическому комитету Австралии и Новой Зеландии в 2016 году - сразу после теракта на набережной Ниццы, где боевик на грузовике задавил беззащитных людей, пишет РГ.

Как передает SBS Australia, правительство страны предлагает установить в многолюдных общественных местах - будь то туристические пешеходные улицы, автобусные остановки, церкви или мечети, парки, отели или торговые центры - специальные заграждения, которые не позволят потенциальным боевикам въехать в толпу. Это могут быть "заборы" из металла и бетона или даже цветочные клумбы, которые послужат не только украшению городов, но и целям безопасности.

Предполагается, что экстренные меры местные власти должны принимать в тесной координации с правоохранительными органами и собственниками объектов, чтобы совместными усилиями защитить население от возможных нападений.

Кроме того, план рассматривает сценарии противодействия химической угрозе и некоторым другим видам атак. При этом власти уверяют, что гражданам не придется столкнуться с явным ограничением свобод и их комфорт не пострадает.