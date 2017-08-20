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В Австралии представили план защиты от террористов на машинах

11:36 20.08.2017
Малкольм Тернбулл. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил общественности новую стратегию по защите публичных мест от террористических атак.

Разработать подобный план было поручено Антитеррористическому комитету Австралии и Новой Зеландии в 2016 году - сразу после теракта на набережной Ниццы, где боевик на грузовике задавил беззащитных людей, пишет РГ. 

Как передает SBS Australia, правительство страны предлагает установить в многолюдных общественных местах - будь то туристические пешеходные улицы, автобусные остановки, церкви или мечети, парки, отели или торговые центры - специальные заграждения, которые не позволят потенциальным боевикам въехать в толпу. Это могут быть "заборы" из металла и бетона или даже цветочные клумбы, которые послужат не только украшению городов, но и целям безопасности.

Предполагается, что экстренные меры местные власти должны принимать в тесной координации с правоохранительными органами и собственниками объектов, чтобы совместными усилиями защитить население от возможных нападений.

Кроме того, план рассматривает сценарии противодействия химической угрозе и некоторым другим видам атак. При этом власти уверяют, что гражданам не придется столкнуться с явным ограничением свобод и их комфорт не пострадает.

Темы: Австралия, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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20.08.2017, 13:25
Гость: Юля с Бали

Отгадайте:
с кого написан ДУРЕМАР ?
:)))
20.08.2017, 13:01
Гость: srha

Да всё ж просто - пешеходная зона должна быть пешеходной, со ступеньками, поворотами, подъемами/спусками, скамеечками, урнами, деревьями (на такой не разгонишься) и отграничена от проездной - хотя бы высоким бордюром, а лучше ещё деревьями и клумбами. Так и было на улицах моего детства, а потом стали всё сносить и равнять.
20.08.2017, 12:43
Гость: Сергей

Типичная англосаксонская логика! Ты глупый или прикидываешься? А почему не сесть с лидерами мусульманских общин за стол переговоров, вникнуть в их нужды, совместно разобраться в причинах терроризма и источниках их финансирования? Ну как же, не подобает белому человеку общаться на равных с муслимами, в резервации их. Ну тогда ждите ответку и не жалуйтесь.
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