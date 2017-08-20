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Осужденного в РФ за смертельное ДТП армянина могут амнистировать на родине

21:53 20.08.2017
Место происшествия. Фото с сайта mchs.gov.ru
Место происшествия. Фото с сайта mchs.gov.ru
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Осужденный в России и экстрадированный в Армению Грачья Арутюнян может быть амнистирован в конце текущего года. Об этом «Интерфаксу» рассказал его родственник Виктор Мартиросян.

«В комиссии мне сказали, что Арутюнян будет амнистирован в декабре», - цитирует собеседника агентство. Ранее семья Арутюняна просила о его помиловании президента страны Сержа Саргсяна.

В 2013 году Арутюнян, управляя грузовым автомобилем, допустил столкновение с автобусом. В результате погибли 18 человек и еще несколько десятков получили ранения. В России он был приговорен в 2014 году к шести годам и девяти месяцам лишения свободы. Некоторое время назад Арутюняна экстрадировали в Армению для продолжения отбывания наказания. Суд в Ереване признал вынесенный ему приговор.

Темы: Россия, Армения, ДТП
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 01:12
Гость: 303

18 человек? метко. амнистировать, а потом дать медаль
21.08.2017, 00:39
Гость: Всё решает только Суд

Его и в РФ могут амнистировать. А вот русского ликвидируют везде, особенно в РФ.
21.08.2017, 00:17
Гость: el2010

Надо было "впаять" ему по полной за осуществление террористического акта с применением транспортного средства и заставить сидеть в России без какой-либо экстрадиции. Работать в России он мог, а отвечать по российским законам - нет?
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