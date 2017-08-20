Осужденного в РФ за смертельное ДТП армянина могут амнистировать на родине

Осужденный в России и экстрадированный в Армению Грачья Арутюнян может быть амнистирован в конце текущего года. Об этом «Интерфаксу» рассказал его родственник Виктор Мартиросян.

«В комиссии мне сказали, что Арутюнян будет амнистирован в декабре», - цитирует собеседника агентство. Ранее семья Арутюняна просила о его помиловании президента страны Сержа Саргсяна.

В 2013 году Арутюнян, управляя грузовым автомобилем, допустил столкновение с автобусом. В результате погибли 18 человек и еще несколько десятков получили ранения. В России он был приговорен в 2014 году к шести годам и девяти месяцам лишения свободы. Некоторое время назад Арутюняна экстрадировали в Армению для продолжения отбывания наказания. Суд в Ереване признал вынесенный ему приговор.