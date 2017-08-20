Мусульмане вышли на акцию в центре столицы Испании

Свыше ста мусульман собрались в центре Мадрида на акцию против терроризма под лозунгом «Они нас не представляют, все против терроризма».

Участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе. «Мы должны в этот момент быть рядом с испанцами. Это наш моральный и этический долг. Это нельзя связывать ни с какой-либо культурой или религией. Надо быть едиными и быть сильными», — цитирует РИА «Новости» президент культурного исламского центра Мимуна Амриуи.

Митингующие подчеркнули, что не имеют ничего общего с террористами. При этом они выразили опасения, что атаки могут стать причиной роста исламофобии в Испании.

Ранее в стране уже прошли несколько таких акций. В частности, на месте трагедии в Барселоне устроили шествие ультраправые. Кроме того, был выкрашен красной краской фасад марокканского посольства и расписаны угрожающими надписями несколько мечетей.

Теракты в Барселоне и Камбрильсе произошли в конце прошлой неделе. Их жертвами стали 15 человек, еще свыше 100 пострадали. Отвтственность за атаки взяла на себя запрещенная в России терористическая группировка ИГ.

