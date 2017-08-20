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Мусульмане вышли на акцию в центре столицы Испании

21:14 20.08.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Свыше ста мусульман собрались в центре Мадрида на акцию против терроризма под лозунгом «Они нас не представляют, все против терроризма».

Участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе. «Мы должны в этот момент быть рядом с испанцами. Это наш моральный и этический долг. Это нельзя связывать ни с какой-либо культурой или религией. Надо быть едиными и быть сильными», — цитирует РИА «Новости» президент культурного исламского центра Мимуна Амриуи.

Митингующие подчеркнули, что не имеют ничего общего с террористами. При этом они выразили опасения, что атаки могут стать причиной роста исламофобии в Испании.

Ранее в стране уже прошли несколько таких акций. В частности, на месте трагедии в Барселоне устроили шествие ультраправые. Кроме того, был выкрашен красной краской фасад марокканского посольства и расписаны угрожающими надписями несколько мечетей.

Теракты в Барселоне и Камбрильсе произошли в конце прошлой неделе. Их жертвами стали 15 человек, еще свыше 100 пострадали. Отвтственность за атаки взяла на себя запрещенная в России терористическая группировка ИГ. 
 

Темы: Испания, Мадрид, Акции протеста и демонстрации в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 03:46
Длинный нос

Ослиные уши светят за версту.
21.08.2017, 00:12
николя

я так понимаю, что кто-то из этих двух групп не мусульмане.
ну так пусть внутри себя разбираются и разобьются на группы, чтобы нам было проще их различать: правоверные и неправоверные; агрессивные, малоагрессивные и лояльные; мягкие джихадисты, просто джихадисты, твердые джихадисты, неджихадисты и супперджихадисты...
после всего этого пусть носят бейджики, чтоб их различать и ненароком, по ошибке, ненарочно! не перепутать.
ну а как еще нам себя с ними вести?
20.08.2017, 22:55
Остап

Мусульмане против террора, пчёлы против мёда, панки против наркотиков.
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