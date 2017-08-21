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Испанские полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

19:01 21.08.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В Каталонии полицейские ликвидировали мужчину, на котором был надет пояс смертника. Предполагается, что это один из исполнителей теракта в Барселоне.

Инцидент произошел в населенном пункте Субиратс. Мужчина был убит в ходе проведения спецоперации в рамках расследования теракта, передает радиостанция Cadena Ser. Подробности пока не сообщаются. Согласно предварительным данным, пострадал один человек.

Теракты в Барселоне и Камбрильсе произошли в конце прошлой недели. Погибли 15 человек и еще 130 пострадали. Пятеро террористов были застрелены, еще четверо арестованы. Кроме того, сообщалось, что двое или трое из них погибли незадолго до терактов – убиты взрывом при подготовке бомб. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ)
 

Темы: Испания, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире, Борьба с терроризмом в мире
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21.08.2017, 21:57
Гость: Длинный нос

К мужчине в поясе смертника приблизился робот. Мужчина выкрикивал в направлении робота: -"Аллаху акбар!"" и -"@б твою мать!"
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