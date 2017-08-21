Испанские полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

В Каталонии полицейские ликвидировали мужчину, на котором был надет пояс смертника. Предполагается, что это один из исполнителей теракта в Барселоне.

Инцидент произошел в населенном пункте Субиратс. Мужчина был убит в ходе проведения спецоперации в рамках расследования теракта, передает радиостанция Cadena Ser. Подробности пока не сообщаются. Согласно предварительным данным, пострадал один человек.

Теракты в Барселоне и Камбрильсе произошли в конце прошлой недели. Погибли 15 человек и еще 130 пострадали. Пятеро террористов были застрелены, еще четверо арестованы. Кроме того, сообщалось, что двое или трое из них погибли незадолго до терактов – убиты взрывом при подготовке бомб. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ)

