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Киевские власти решили обложить украинцев новым налогом

21:47 21.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Украинцам предстоит платить новый налог – с продажи подержанных вещей. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на государственную фискальную службу Украины.

В ведомстве рассказали, что речь идет о подержанной одежде, бытовой технике и мебели, продаваемых через комиссионные магазины. По мнению службы, в этом случае граждане получают дополнительный доход, с которого должен быть уплачен налог, сообщает «Лента.ру». Когда именно он будет введен, пока не сообщается.

По словам юристов, украинские власти сейчас стараются использовать любую возможность для пополнения госбюджета, поскольку источники его ограничены.

Ранее министр социальной политики Украины Александр Рева уличил соотечественников в чрезмерном пристрастии к еде. По его словам, они тратят на питание половину заработка.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Налогообложение в мире
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 06:03
Гость: Мытарь

Замучаются собирать этот налог. Проще ввести прогрессивный налог на избыточный вес. Его то не скроешь.
22.08.2017, 04:39
Гость: Посмотрите на фотографию

Вы что хотите, чтобы мы снова всю эту нищую ораву кормили и поили?
А они нам потом в спину плевали?
Пусть лучше едут на заработки к нам и заодно строят нам процветание.
21.08.2017, 23:27
Гость: Украина - это территория России!

Любые налоги должны согласовываться с Правительством РФ.
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