Киевские власти решили обложить украинцев новым налогом

Украинцам предстоит платить новый налог – с продажи подержанных вещей. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на государственную фискальную службу Украины.

В ведомстве рассказали, что речь идет о подержанной одежде, бытовой технике и мебели, продаваемых через комиссионные магазины. По мнению службы, в этом случае граждане получают дополнительный доход, с которого должен быть уплачен налог, сообщает «Лента.ру». Когда именно он будет введен, пока не сообщается.

По словам юристов, украинские власти сейчас стараются использовать любую возможность для пополнения госбюджета, поскольку источники его ограничены.

Ранее министр социальной политики Украины Александр Рева уличил соотечественников в чрезмерном пристрастии к еде. По его словам, они тратят на питание половину заработка.

