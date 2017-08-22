В Японии сделали кубик Рубика из сушеного мяса

Японская компания Nissin Food Products, которой производит лапшу быстрого приготовления Cup Noodles, представила новинку – кубик Рубика, сделанный из сушеного мяса.

Его стоимость составляет 3,6 тысячи иен (примерно 33 доллара США). Кубик практически точно повторяет известную головоломку. Отличие состоит лишь в том, что его грани отличаются друг от друга не по цветам, а по рельефным рисункам, передает ТАСС.

В компании не уточнили, является ли их кубик съедобным. И если да, то нужно ли его перед употреблением в пищу помещать в кипяток.

Лапша Cup Noodles продается в Японии свыше 40 лет и является одним из самых популярных блюд у местных жителей.

Кубик Рубика изобретен в 1974 году преподавателем архитектуры и скульптором из Венгрии Эрнё Рубиком. Считается одной из самых популярных головоломок в мире.

