Трамп рассказал о решении оставить войска США в Афганистане‍

Президент США Дональд Трамп считает, что поспешно выводить войска из Афганистана нельзя. Об этом, как сообщает ТАСС, глава Белого дома заявил после того, как обнародовал свои планы по изменению стратегии в Афганистане.

В своем выступлении на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния), транслировавшемся по телевидению, глава Белого дома заявил, что изначально он хотел вывести войска из Афганистана. Однако, после многих совещаний с военными в течение не одного месяца было принято другое решение: быстрого вывода американского контингента не будет. По мнению Трампа, быстрый выход создаст «вакуум», который будет заполнен террористами различных группировок.

При этом глава Соединённых Штатов отметил, что конкретные цифры и вероятные сроки озвучиваться не будут, чтобы не осведомлять боевиков. Помимо этого Трамп подчеркнул, что отныне США будут сосредоточены на собственной безопасности и оставят попытки перестраивать другие страны по своему подобию.

Соединенные Штаты будут вести военную кампанию в Афганистане до победного конца, в связи с чем американский контингент пополнится ещё несколькими тысячами военнослужащих, отметил американский лидер.

«Наши войска будут сражаться до победного конца. С сегодняшнего дня устанавливаются чёткие критерии для достижения победы: наступление на наших врагов, уничтожение ИГИЛ, сокрушение «Аль-Каиды», предотвращение захвата «Талибаном» Афганистана и прекращение массовых терактов против Америки», — объявил Трамп.