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Трамп рассказал о решении оставить войска США в Афганистане‍

09:58 22.08.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент США Дональд Трамп считает, что поспешно выводить войска из Афганистана нельзя. Об этом, как сообщает ТАСС, глава Белого дома заявил после того, как обнародовал свои планы по изменению стратегии в Афганистане.

В своем выступлении на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния), транслировавшемся по телевидению, глава Белого дома заявил, что изначально он хотел вывести войска из Афганистана. Однако, после многих совещаний с военными в течение не одного месяца было принято другое решение: быстрого вывода американского контингента не будет. По мнению Трампа, быстрый выход создаст «вакуум», который будет заполнен террористами различных группировок.

При этом глава Соединённых Штатов отметил, что конкретные цифры и вероятные сроки озвучиваться не будут, чтобы не осведомлять боевиков. Помимо этого Трамп подчеркнул, что отныне США будут сосредоточены на собственной безопасности и оставят попытки перестраивать другие страны по своему подобию.

Соединенные Штаты будут вести военную кампанию в Афганистане до победного конца, в связи с чем американский контингент пополнится ещё несколькими тысячами военнослужащих, отметил американский лидер.

«Наши войска будут сражаться до победного конца. С сегодняшнего дня устанавливаются чёткие критерии для достижения победы: наступление на наших врагов, уничтожение ИГИЛ, сокрушение «Аль-Каиды», предотвращение захвата «Талибаном» Афганистана и прекращение массовых терактов против Америки», — объявил Трамп.

Темы: Дональд Трамп, Афганистан, США
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 11:49
вотяк

СШАнцы будут потихоньку, постепенно выводить войска из Афганистана, пока контингент их войск в пару раз увеличится.
22.08.2017, 10:30
ким

да никто их и не собирался выводить,наши были так с пеной у рта вопили оккупанты и т.д.,как только вышли,сразу янки вошли и все молчат
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