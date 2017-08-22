Индонезия заинтересовалась российскими истребителями

Власти Индонезии намерены приобрести у России 11 истребителей Су-35. Сумма сделки составит более миллиона долларов, сообщает РИА «Новости», со ссылкой на зарубежные СМИ.

Половину средств за самолеты Джакарта выплатит деньгами, а на оставшуюся сумму предоставит Москве сырьевые товары. Поставки самолетов начнутся через два году и будут осуществляться поэтапно.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита пояснил, что стороны пока не пришли к окончательной договоренности относительно типа и объемов сырьевых товаров. Данный вопрос еще находится на стадии обсуждения. Ранее сообщалось, что в качестве бартера Индонезия может предложить кофе, чай и пальмовое масло.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель, вооруженный 30-миллиметровой пушкой и способный нести 12 бомб и ракет. Дальность полета составляет 3,4 тысячи километров, боевой радиус — примерно 1,6 тысячи километров, максимальная скорость – 2,5 тысячи километров в час.

