Греция устроила международный скандал Эстонии

Греческое правительство выступило категорически против прибалтийской политики приравнивания коммунизма к нацизму

Председательство Эстонии в ЕС отметилось громким международным скандалом: Греция отказалась участвовать в конференции, посвященной «преступлениям коммунистических режимов», которая пройдет в Таллине 23 августа.

Министр юстиции Греции обвинил Эстонию в переписывании истории и попрании европейских ценностей. Используя свое председательство в Евросоюзе для приравнивания коммунизма к нацизму и актуализации болезненных исторических вопросов, Эстония в очередной раз доказала, что она часть Прибалтики, а не Скандинавии и ее зашоренная провинциальная дипломатия способна только разжигать конфликты в Европе.

«Мемориальная конференция жертв сталинизма и нацизма: наследие Европы XXI века: преступления, совершенные коммунистическими режимами» пройдет в Таллине 23 августа. Подобные мероприятия в годовщину подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом организуются ежегодно. Как правило, проводят их страны Восточной Европы, усилиями которых 23 августа отмечается в Европейском союзе как Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Сама формулировка предполагает, что нацизм и сталинизм суть одно.

Таллинская конференция этого года пошла еще дальше: отбрасывая преступления нацизма как нечто второстепенное, она целиком концентрируется на преступлениях коммунизма. Прибалтийская идеология предстает в завершенном виде: коммунизм и нацизм равно преступные идеологии, коммунизм преступнее.

Отрицание преступлений нацизма и коммунизма уголовно наказуемо, но на практике судят за отрицание «советской оккупации». Использование нацистской и советской символики на публичных мероприятиях запрещено, но ветераны СС маршируют по улицам Риги и проводят ежегодные слеты на Силламяэ.

Прибалтика в меру своих сил использует членство в Евросоюзе, чтобы продвигать такую идеологию через институты ЕС. Блестящую возможность в этом отношении предоставляет институт председательства в Европейском союзе. Литва использовала его, чтобы навязать Европе свои антироссийские фобии и мессианские планы геополитической ориентации Украины, а Эстония вот занимается повествованием о преступлениях коммунизма: нынешняя конференция в Таллине организована Советом ЕС, в котором Эстония сейчас председательствует.

Примитивная прибалтийская политика навязывания своих комплексов и застарелых обид всему Европейскому континенту регулярно приводит к международным скандалам. Не обошлось без такого скандала и сейчас.

Греция отказалась участвовать в организуемой Советом ЕС конференции, обвинив Эстонию в переписывании истории, попрании европейских ценностей и возрождении духа холодной войны попытками приравнять коммунизм к нацизму, чего правительство и народ Греции категорически не приемлют.

Официальный отказ в ответ на приглашение Совета ЕС принять участие в таллинском мероприятии отправил министр юстиции Греции Ставрос Контонис. Министр указал на рост национализма и нацизма в Европе, охарактеризовал советскую армию как армию-освободительницу, а коммунизм — как матрицу свободы и демократии, породившую десятки идеологических течений.

Генеральный секретариат по правам человека Министерства юстиции, транспарентности и прав человека Греции впоследствии опубликовал открытое письмо с пояснениями причин отказа посетить эстонское мероприятие.

«Историю нельзя переписать, несмотря на то что пишется она главным образом победителями либо подвергается разным оценкам со стороны государств.

Исторические факты и события закрепили за советскими солдатами роль освободителей Европы и нацистских концентрационных лагерей; избавителей от ужасов Холокоста», — говорится в греческом заявлении.

Греческое правительство выступает категорически против прибалтийской политики приравнивания коммунизма к нацизму: «По нашему глубокому убеждению, недопустимо проводить параллели между нацистским режимом — политической системой, идеологическим ядром которой являются расизм, ненависть, нетерпимость и массовые убийства, и коммунизмом с философией, которую он исповедует, уже только потому, что человечество никогда не сталкивалось с чем-либо более ужасным, чем нацизм».

Руководство Греции обрушивается с резкой критикой на Эстонию за организацию конференции о преступлениях коммунизма, рассматривая ее как провокацию, подрывающую систему международных отношений в Европе.

«Мы считаем, что инициатива проведения конференции является ошибочным и опасным политическим месседжем, возрождает климат холодной войны, принесший много проблем странам Европы, противоречит ценностям ЕС и, разумеется, не отражает точку зрения греческого правительства и греческого народа, которая заключается в том, что нацизм и коммунизм не могут существовать как два слагаемых одного уравнения», — заявили в Афинах и категорически отказались посылать греческую делегацию в Таллин.

Испуганные демаршем родины демократии, эстонские организаторы поспешили изменить название конференции. Сейчас она называется «Международная конференция Европейского дня памяти жертв коммунизма и нацизма в Таллине». Слово «сталинизм» из названия убрано, и того, что он является единственной разновидностью коммунизма, из заголовка больше не следует. Нет и акцента на «преступления коммунистических режимов», как в изначальной версии.

Но международный скандал уже произошел, греческое правительство своего решения не участвовать в мероприятии не поменяло и на репутации эстонской дипломатии осталось жирное пятно.

Эстония в очередной раз доказала, что она часть Прибалтики, а никакая не Скандинавия: провинциальная и зашоренная эстонская дипломатия, как и у Латвии с Литвой, не видит дальше своего хутора и во внешней политике способна только транслировать свои навязчивые идеи вместо полноценного участия в международных делах.

Что бы ни происходило сегодня в Европе - неконтролируемая миграция, терроризм или финансовый кризис — страны Прибалтики способны думать только о своем, заветном. О «русской угрозе», «советской оккупации», «российской пропаганде» и «перевоевывании» Второй мировой войны.

Солнечная Эллада прямым текстом указала на это Эстонии: во всём мире сейчас озабочены усилением ультраправых, ростом влияния националистов и расистов, а вы опять со своим приравниванием коммунизма к нацизму.

Но в Прибалтике по-другому не могут. Вся их система мышления во внешней политике сводится к повторению нескольких мантр. На какой бы публичной площадке ни выступал официальный представитель Литвы, Латвии и Эстонии, можно не сомневаться: вот сейчас он возьмет слово и затянет тягучее песнопение о «трансатлантической солидарности», «сдерживании России», «агрессивном соседстве», «необходимости усиления военной помощи НАТО демократиям Балтии», «компенсациях за советскую оккупацию» и «осуждении преступлений коммунизма».

В силу этих особенностей представителям «демократической Балтии» по возможности слова стараются не давать. Другое дело, что возможность подворачивается не всегда и тогда приходится выслушивать эту 15‑минутную китайскую пытку, прежде чем вернуться к актуальным вопросам.

Но после горького опыта председательства в Евросоюзе Литвы европейцы, по-видимому, твердо решили к реальной политике в отношении того же постсоветского пространства (и не только его) Прибалтику не подпускать. Спички детям не игрушка: обожглись уже один раз на Вильнюсском саммите, хватит.

И нынешний скандал, связанный с председательством в Евросоюзе Эстонии, показывает, что решение это абсолютно правильное.