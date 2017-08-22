На Поклонскую завели еще одно дело на Украине

В отношении бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуза Мамедова.

Он пояснил, что дело возбуждено в связи с запретом деятельности на территории РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», признанного экстремистской организацией. По словам Мамедова, его ведомство пока не определилось с подозрениями в отношении Поклонской. Как только это произойдет, дело будет передано в Генпрокуратуру Украины для объединения с другими материалами.

В прошлом году Киев завел на Поклонскую дело, обвинив ее в государственной измене. Парламентарий назвала дело политически мотивированным.

