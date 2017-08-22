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На Поклонскую завели еще одно дело на Украине

18:45 22.08.2017
Фото с сайта 24smi.org
Фото с сайта 24smi.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В отношении бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуза Мамедова.

Он пояснил, что дело возбуждено в связи с запретом деятельности на территории РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», признанного экстремистской организацией. По словам Мамедова, его ведомство пока не определилось с подозрениями в отношении Поклонской. Как только это произойдет, дело будет передано в Генпрокуратуру Украины для объединения с другими материалами.

В прошлом году Киев завел на Поклонскую дело, обвинив ее в государственной измене. Парламентарий назвала дело политически мотивированным.
 

Темы: Украина, Правоохранительные органы в мире, Государственная Дума РФ, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 21:49
Иосиф Штрудель

Пока комментируют одни маразматики, серьезных людей, которые могут оценить по настоящему нет, шавки лают на порядочного и честного человека, вам до нее как до неба.
22.08.2017, 20:42
Савва

Две ходки. Рецидивист.
Тяжело ей придется-на зоне тупых быстро чморят.
22.08.2017, 19:50
а вам не кажется, что?

Будет себя и дальше так вести, то и в России заведут на неё дело.
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