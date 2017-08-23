]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лондон ошибочно пригрозил гражданам ЕС депортацией

21:11 23.08.2017
Фото с сайта mail.doctube.ru
Фото с сайта mail.doctube.ru
Материалы по теме:

МВД Великобритании по ошибке разослало около сотни писем проживающим в стране гражданам Евросоюза, пригрозив им депортацией.

Об инциденте издание The Guardian узнало от финского ученого Евы Йоханны Холмберг, которая получила такое послание. До этого она прожила в Великобритании вместе со своим мужем около 15 лет.

Теперь же, согласно письму, ей надлежало покинуть страну в течение месяца. В противном случае МВД грозило применить к ней «силовые методы» за нарушение законодательства о миграции.

Холмберг обратилась в министерство и там признали, что произошла ошибка. Ее заверили, что права граждан Евросоюза, которые проживают на территории страны, не изменились.

Изданию в ведомстве сообщили, что будут связываться со всеми, кто получил указанные письма и разъяснять ситуацию. Причина, по которой произошла ошибка, устанавливается.
 

Темы: Великобритания, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.08.2017, 08:08
Гость: Никола

Глубоко ошибочное рассуждение.Те самые многие приезжие не только будут ждать второго, третьего итд. предупреждения, но и примут соответствующие меры, чтобы не уезжать"домой".
23.08.2017, 22:40
Гость: однако

думаю, что многие приезжие из стран Восточной Европы, например, польские, литовские граждане намёк поняли и не будут ждать второго извещения и будут потихоньку уезжать домой. Что и требовалось..
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.