Лондон ошибочно пригрозил гражданам ЕС депортацией

МВД Великобритании по ошибке разослало около сотни писем проживающим в стране гражданам Евросоюза, пригрозив им депортацией.

Об инциденте издание The Guardian узнало от финского ученого Евы Йоханны Холмберг, которая получила такое послание. До этого она прожила в Великобритании вместе со своим мужем около 15 лет.

Теперь же, согласно письму, ей надлежало покинуть страну в течение месяца. В противном случае МВД грозило применить к ней «силовые методы» за нарушение законодательства о миграции.

Холмберг обратилась в министерство и там признали, что произошла ошибка. Ее заверили, что права граждан Евросоюза, которые проживают на территории страны, не изменились.

Изданию в ведомстве сообщили, что будут связываться со всеми, кто получил указанные письма и разъяснять ситуацию. Причина, по которой произошла ошибка, устанавливается.

