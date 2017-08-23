Трамп меняет кожу

Президент Трамп выступил с программной речью. «Братцы, его подменили!» - воскликнули избиратели

Трамп пришёл к власти, пообещав вернуть солдат домой и преградить путь мигрантам.

«Покорим мир и пригласим мир», Invite and Invade - под этим девизом действовали враги Трампа - американские либералы и их европейские подпевалы, интервенционисты.

Они призывали завоёвывать и разорять страны и принимать к себе беженцев и мигрантов из разорённых стран - как некогда их деды привозили рабов с покорённых земель.

Для местных, американских и европейских рабочих интервенционизм (так называется эта стратегия) оказался путём к бедности: их рабочие места отошли к готовым работать за гроши мигрантам, а собранные у них налоги ушли на армию для завоеваний.

Трамп стал президентом под знаменем борьбы с этой либеральной идеей. Он недвусмысленно выступил против invade - против завоевательных войн, против смен режимов, против далёких походов, а также против invite - против приглашения мигрантов и беженцев из покорённых стран. Рабочие Америки проголосовали за него.

Первой лопнула его война с миграцией. Он принимал указы, но судебный аппарат, полностью укомплектованный либеральными демократами-интервенционистами, эти указы отменял.

А сейчас окончилась и его борьба с интервенциями. США снова становятся на тропу войн, интервенций, завоеваний и оккупации.

Так сказал в своей получасовой речи президент Трамп. Он напрочь позабыл свои призывы выйти из Афганистана, где американцы сидят уже долгие шестнадцать лет, и заявил о намерении послать туда побольше солдат и воевать до славной победы.

Виктор Пелевин в своём рассказе «Самолёт Можайского» писал со стёбом, что рептилоиды, мол, связывают каждого нового американского президента, «потом лезут в голову своими жёлтыми щупальцами и всё там меняют. А народ удивляется - почему такие хорошие и разные люди, как только их выберут, делают всегда одно и то же». Пелевин, конечно, стебался, но как по-другому объяснить дивную метаморфозу, которую проделал президент Трамп?

Россия в начале этого века поддержала американский захват Афганистана. Причины столь странного решения объяснил президент Путин в своём интервью Оливеру Стоуну. Он сказал, что его заверила американская администрация, мол, речь идёт о короткой акции против «Аль-Каиды»*, исламских экстремистов, после чего американская армия уйдёт домой восвояси. Но солгала американская администрация. Никуда американцы не ушли - там они и сидят.

Сколько было воплей во всём мире по поводу советского присутствия в Афганистане, как называли это «оккупацией» и требовали ухода и освобождения.

Сейчас же никто не вопит, никто не возмущается, да и кому вопить? В сотне стран находятся американские базы, большая часть мира оккупирована американскими войсками.

Зачем американцы в Афганистане? Во-первых, их спецслужбы пасут там производство наркотиков. Во-вторых, Афганистан - база для войны с Ираном, от чего Америка не отказалась. В-третьих, Афганистан - важная фишка в Большой игре за владычество в Евразии, для противостояния России и Китаю.

В военном смысле американская оккупация успехов не имела. Сами оккупанты и их местные квислинги боятся высунуть нос со своих баз. Партизаны наносят удары, освобождают города и целые провинции. Перед лицом поражения американский президент мог увести свои войска домой, как и обещал. Но он решил прямо наоборот - послать ещё войска.

Ну что ж, афганцы привыкли хоронить империи, они справлялись с британцами, с Советами - и с американцами справятся. Места в афганских горах для всех солдатских гробов и военных могил хватит.

Речь Трампа вызвала бурю и в соседнем Пакистане. Ведь Трамп сказал, что американцы не победили из-за того, что Пакистан даёт убежище повстанцам. Русским эта тема знакома. Русские не могли победить в Афганистане потому, что тогдашние моджахеды уходили на свои базы в Пакистане и оттуда атаковали русских солдат. Но СССР не смел оказывать давление на Пакистан, а тем более вторгаться туда.

Трамп обещает придавить Пакистан, а понадобится - и туда ввести войска. Пакистанцам этот вариант совсем не по вкусу, и они говорят об упрочении союза с Россией и Китаем.

Трамп хочет задействовать Индию против Пакистана. В Индии сильны антипакистанские сантименты, но, видимо, хватит и здравого смысла не вмешиваться. Если здравого смысла не хватит - точно не хватит денег и солдат, так что активное вмешательство Индии маловероятно.

Волны афганских беженцев вовсю идут на Европу. Тысячи молодых афганцев пришли в Швецию и другие страны Евросоюза. Усиление войны в Афганистане погонит новые десятки тысяч беженцев в Европу и ослабит этого традиционного конкурента Америки. Так одним ударом кия Трамп хочет обрушить Европу и Среднюю Азию. Но можно надеяться, что не всё у него получится.

Его авторитет в США находится на историческом минимуме, молниеносной блестящей победы ему не видать как своих ушей, а его противники в конгрессе и в СМИ всё равно представят его действия как чудовищную ошибку.

Лучше бы ему вернуть солдат домой. Но на это у него не хватает пороха.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещённая на территории России.