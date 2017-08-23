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Бывшая сотрудница ЦРУ решила забанить Трампа в Twitter

19:09 23.08.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Экс-сотрудница ЦРУ Валери Плам Уилсон объявила о сборе средств с целью покупки акций сервиса микроблогов Twitter и блокирования страницы президента США Дональда Трампа.

Кампания запущена на сервисе GoFundMe. По мнению Уилсон, трамп «совершил множество ужасных вещей в Twitter». Она опасается, что из-за публикуемый им сообщения может начаться ядерная война с КНДР. И чтобы не допустить этого, страницу Трампа необходимо заблокировать.

Уилсон намерена собрать один миллиард долларов и приобрести на них пакет акций, который позволит реализовать это намерение. За неделю с момента старта акции ей удалось набрать 6,7 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что если президент США перестанет писать сообщения в Twitter, рыночная стоимость ресурса снизится на два миллиарда долларов. В настоящее время она оценивается в 11,7 миллиарда долларов.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Twitter, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 21:00
2017

Где же эта хвалёная американская свобода слова?
Я-то знаю, что её там нет и не было. Важно то, чтобы они знали, что мы это знаем.
23.08.2017, 20:35
карофельный пирог с мясом

глупость из серии бывший сотрудник ФСО удалил со своей страницы ВКонтакте ссылку на сайт Президента РФ
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