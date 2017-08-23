Бывшая сотрудница ЦРУ решила забанить Трампа в Twitter

Экс-сотрудница ЦРУ Валери Плам Уилсон объявила о сборе средств с целью покупки акций сервиса микроблогов Twitter и блокирования страницы президента США Дональда Трампа.

Кампания запущена на сервисе GoFundMe. По мнению Уилсон, трамп «совершил множество ужасных вещей в Twitter». Она опасается, что из-за публикуемый им сообщения может начаться ядерная война с КНДР. И чтобы не допустить этого, страницу Трампа необходимо заблокировать.

Уилсон намерена собрать один миллиард долларов и приобрести на них пакет акций, который позволит реализовать это намерение. За неделю с момента старта акции ей удалось набрать 6,7 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что если президент США перестанет писать сообщения в Twitter, рыночная стоимость ресурса снизится на два миллиарда долларов. В настоящее время она оценивается в 11,7 миллиарда долларов.

