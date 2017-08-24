В Одессе неизвестные разбили бюст маршалу Жукову

Бюст маршалу Жукову, установленный на углу проспекта Небесной сотни и улицы академика Глушко, уничтожен неизвестными.

Изваяние было снято с постамента и отвезено на Стогановски мост. Там его подвесили над Деволановским спуском (Канавой), а затем разбили молотом, пишет местное издание «Думская». Газета добавляет, что акция проведена некими патриотами.

Около трех лет назад бюст Жукову, стоявший на этом месте, был похищен. Скульптору пришлось делать копию, которую установили в 2015 году.

На Украине продолжается реализация закона о декоммунизации, в рамках которого сносятся памятники советской эпохи, переименовываются населенные пункты и улицы. Ранее сообщалось, что на территории страны были уничтожены все памятники Ленину.

