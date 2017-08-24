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В Одессе неизвестные разбили бюст маршалу Жукову

18:45 24.08.2017
Фото с сайта dumskaya.net
Фото с сайта dumskaya.net
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Бюст маршалу Жукову, установленный на углу проспекта Небесной сотни и улицы академика Глушко, уничтожен неизвестными.

Изваяние было снято с постамента и отвезено на Стогановски мост. Там его подвесили над Деволановским спуском (Канавой), а затем разбили молотом, пишет местное издание «Думская». Газета добавляет, что акция проведена некими патриотами.

Около трех лет назад бюст Жукову, стоявший на этом месте, был похищен. Скульптору пришлось делать копию, которую установили в 2015 году.

На Украине продолжается реализация закона о декоммунизации, в рамках которого сносятся памятники советской эпохи, переименовываются населенные пункты и улицы. Ранее сообщалось, что на территории страны были уничтожены все памятники Ленину.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, История Великой Отечественной войны, История СССР
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 21:18
Гость: Югослав

Надо уважать свою историю!Народ который не знает свою историю обречен на изчезновение! Маршал Жуков символ славной советской эпохи и его имя имя сохранят века.
24.08.2017, 20:58
Гость: член КПСС

Товарищ Сталин не доверял троцкисту Жукову и был прав. Жуков и Хрущев убили Товарища Сталина и захватили власть в СССР. правильно украинские товарищи снесли ему памятник, не место таким.
24.08.2017, 20:38
Гость: Илья

Украина появилась впервые только как УССР. Естественное следствие декоммунизации - исчезновение украины. Декоммунизируете дальше, дебилы рагульские.
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