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Президент Украины наградил орденами Байдена и Олланда

19:45 24.08.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами иностранцами. Об этом сообщается на сайте главы госудрства.

В число награжденных попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший немецкий лидер Йоахим Гаук.

Все они удостоились ордена Свободы. Согласно документу, награды вручены «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений».

Ранее глава Пентагона США Джеймс Мэттис объявил об утверждении поставок Украине вооружений на сумму в 175 миллионов долларов. Он добавил, что в Вашингтоне рассматривается также вопрос о снабжении Киева летальным оружием.
 

Темы: Германия, США, Украина, Франция, Петр Порошенко
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