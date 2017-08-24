Президент Украины наградил орденами Байдена и Олланда

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами иностранцами. Об этом сообщается на сайте главы госудрства.

В число награжденных попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший немецкий лидер Йоахим Гаук.

Все они удостоились ордена Свободы. Согласно документу, награды вручены «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений».

Ранее глава Пентагона США Джеймс Мэттис объявил об утверждении поставок Украине вооружений на сумму в 175 миллионов долларов. Он добавил, что в Вашингтоне рассматривается также вопрос о снабжении Киева летальным оружием.

