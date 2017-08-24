В ДНР спрогнозировали новое наступление ВСУ на Донбассе

Поставки США летального оружия Украине будут означать начало новой фазы в конфликте на Донбассе. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Как только Украина получит оружие, автоматически, уже завтра ВСУ развяжут военные действия», - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН). Захарченко добавил, что силы республики готовы к такому развитию событий.

Ранее глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что американские власти утвердили предоставление Украине военной техники на 175 миллионов долларов. Кроме того, в Вашингтоне обсуждается возможность поставки Киеву летального оружия. Некоторые украинские СМИ утверждают, что такие поставки уже ведутся, но нелегально.

