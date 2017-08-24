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В ДНР спрогнозировали новое наступление ВСУ на Донбассе

21:45 24.08.2017
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Сюжет: Противостояние на Украине

Поставки США летального оружия Украине будут означать начало новой фазы в конфликте на Донбассе. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Как только Украина получит оружие, автоматически, уже завтра ВСУ развяжут военные действия», - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН). Захарченко добавил, что силы республики готовы к такому развитию событий.

Ранее глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что американские власти утвердили предоставление Украине военной техники на 175 миллионов долларов. Кроме того, в Вашингтоне обсуждается возможность поставки Киеву летального оружия. Некоторые украинские СМИ утверждают, что такие поставки уже ведутся, но нелегально.
 

Темы: США, Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 09:24
шо,опять????

Захар и его друг Эдик каждый день пугают народ ЛДНР наступлением ВСУ,а его всё нет и нет.Может уже пора придумать новую страшилку?
25.08.2017, 09:19
Стравливание

между собой и уничтожение русских идёт полным ходом. А может дело не в Америке?
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