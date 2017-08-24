При взрыве в центре Киева пострадали два человека

В центре Киева на улице Грушевского произошел взрыв, сообщается на сайте городской полиции.

Информация о «взрыве неизвестного предмета» на улице Грушевского поступила в дежурную часть 24 августа в 14:06. «Телесные повреждения получили мужчина и женщина», — заявили в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала «Интерфаксу», что основная версия — хулиганство.

Сегодня Украина празднует День независимости. В Киеве проходят праздничные мероприятия с участием президента, членов правительства, а также иностранных политиков. На улице Грушевского, в числе прочего, находятся здания Верховного совета и кабинета министров Украины, а также Минфина и Минэкономики.