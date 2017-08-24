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При взрыве в центре Киева пострадали два человека

16:15 24.08.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В центре Киева на улице Грушевского произошел взрыв, сообщается на сайте городской полиции.

Информация о «взрыве неизвестного предмета» на улице Грушевского поступила в дежурную часть 24 августа в 14:06. «Телесные повреждения получили мужчина и женщина», — заявили в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала «Интерфаксу», что основная версия — хулиганство.

Сегодня Украина празднует День независимости. В Киеве проходят праздничные мероприятия с участием президента, членов правительства, а также иностранных политиков. На улице Грушевского, в числе прочего, находятся здания Верховного совета и кабинета министров Украины, а также Минфина и Минэкономики.

Темы: Киев, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 21:23
Хунту бей! Спасай Украину!

Террористы хунты убивают женщин, теперь и в Киеве.
24.08.2017, 21:13
ликбез.

Госсекретарь США Р. Тиллерсон:
"От имени правительства Соединённых Штатов наилучшие пожелания всем украинцам в ваш национальный день. Как я сказал в Киеве в прошлом месяце, мы глубоко ценим дружбу, которая развилась за 25 лет дипломатических отношений. Мы высоко ценим ваше упорство перед лицом серьёзных вызовов. Несмотря на трудности, украинский народ показал сильную решимость создавать экономические возможности, бороться с коррупцией и укрепляет свои демократические институты.
Соединённые Штаты гордятся быть партнёром на пути Украины, и мы по-прежнему твёрдо поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность и демократию".
24.08.2017, 20:27
Alex

Терористы Донбаса начали убивать женщин....
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