Президенту Франции подберут визажиста подешевле

После скандала, вызванного обнародованием расходов президента Франции Эммануэля Макрона на услуги визажиста, в администрации главы государства пообещали подыскать ему более дешевого специалиста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее местные СМИ подсчитали, что за три месяца пребывания на посту президента Макрон потратил на макияж и услуги визажиста 26тысяч евро. По их сведениям, специалист, ответственная за внешность главы государства во время телевизионных выступлений и в ходе зарубежных поездок, работала с Макроном еще во время предвыборной кампании.

СМИ также сделали акцент на том, что предшественник Макрона Франсуа Олланд тратил на аналогичные услуги не более шести тысяч евро в месяц.

Скандал с тратами на визажиста совпал с разочарованием соотечественников в Макроне. Согласно результатам опросов, его рейтинг неуклонно снижается – французы недовольны продвигаемой им реформой трудовой системы и намерением сократить ряд расходных статей бюджета.

