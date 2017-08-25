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Президенту Франции подберут визажиста подешевле

21:31 25.08.2017
Эммануэль Макрон. Фото с сайта peoples.ru
Эммануэль Макрон. Фото с сайта peoples.ru
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После скандала, вызванного обнародованием расходов президента Франции Эммануэля Макрона на услуги визажиста, в администрации главы государства пообещали подыскать ему более дешевого специалиста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее местные СМИ подсчитали, что за три месяца пребывания на посту президента Макрон потратил на макияж и услуги визажиста 26тысяч евро. По их сведениям, специалист, ответственная за внешность главы государства во время телевизионных выступлений и в ходе зарубежных поездок, работала с Макроном еще во время предвыборной кампании.

СМИ также сделали акцент на том, что предшественник Макрона Франсуа Олланд тратил на аналогичные услуги не более шести тысяч евро в месяц.

Скандал с тратами на визажиста совпал с разочарованием соотечественников в Макроне. Согласно результатам опросов, его рейтинг неуклонно снижается – французы недовольны продвигаемой им реформой трудовой системы и намерением сократить ряд расходных статей бюджета.
 

Темы: Франция, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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