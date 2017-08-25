Польшу напугала перспектива близкого соседства российских войск

Власти Польши опасаются, что российские войска останутся в Белоруссии после учений «Запад-2017» и будут сосредоточены у восточной границы страны. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам министра, опасения Варшавы объясняются тем, что подготовка к маневрам и их ход «так неясны и так непрозрачны». Польским властям непонятны реальные цели Москвы, связанные с этими учениями.

Мачеревич добавил, что Варшава располагает информацией о гораздо большем российском военном контингенте, который будет участвовать в маневрах, нежели заявленные 12,5 тысячи военнослужащих. Он также отметил, что Польша не получала приглашения отправить своих наблюдателей на маневры в Белоруссии.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» должны с 14 по 20 сентября.

Помимо Польши, угрозу для национальной безопасности в них видит Литва. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что маневры никак не угрожают странам альянса. Москва и Минск, свою очередь, неоднократно подчеркивали, что учения носят открытый характер и после их окончания российские войска покинут территорию Белоруссии.

