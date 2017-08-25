]]> ]]>
Главная В мире Новости

Польшу напугала перспектива близкого соседства российских войск

20:47 25.08.2017
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Фото с сайта minval.az
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Фото с сайта minval.az
Материалы по теме:

Власти Польши опасаются, что российские войска останутся в Белоруссии после учений «Запад-2017» и будут сосредоточены у восточной границы страны. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам министра, опасения Варшавы объясняются тем, что подготовка к маневрам и их ход «так неясны и так непрозрачны». Польским властям непонятны реальные цели Москвы, связанные с этими учениями.

Мачеревич добавил, что Варшава располагает информацией о гораздо большем российском военном контингенте, который будет участвовать в маневрах, нежели заявленные 12,5 тысячи военнослужащих. Он также отметил, что Польша не получала приглашения отправить своих наблюдателей на маневры в Белоруссии.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» должны с 14 по 20 сентября.
Помимо Польши, угрозу для национальной безопасности в них видит Литва. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что маневры никак не угрожают странам альянса. Москва и Минск, свою очередь, неоднократно подчеркивали, что учения носят открытый характер и после их окончания российские войска покинут территорию Белоруссии.
 

Темы: Россия, Белоруссия, Польша, Армия и обороноспособность России, Отношения России и стран Восточной Европы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2017, 23:59
как согласились разместить

американское про с этого дня вся польша под ракетным ударом,так как первой будет уничтожена в случае какой заварухи которую организует их хозяин за океаном!зачем войска гонять,бензин жечь,долитят красотки и нет больше про сша и польши!
25.08.2017, 23:24
пенсионеру

ну правильно как только в Прибалтику были напралены 4 батальона НАТО так российские генералы сразу подгузники стали и стали плакать горючими слезами
25.08.2017, 22:41
Дед

Скорее они опасаются, что войск у границы станет меньше, и вот тогда печаль, печалька... Насильник! Насильник! Ну где-же ты!? Куда убегаешь?
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.