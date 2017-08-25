ВКС РФ в Сирии нанесли около 90 тысяч ударов за все время операции

ВКС России в Сирии за всё время операции совершили около 28 тысяч боевых вылетов и нанесли около 90 тысяч авиаударов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 28 тыс. боевых вылетов, нанесено порядка 90 тыс. авиационных ударов», — сказал военный чиновник на форуме «Армия-2017».

По словам Рудского, система управления и инфраструктура террористов понесла серьрезный ущерб.

"Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов", — отметил он.

Как сообщил Рудской, для удара по важным позициям боевиков применяются крылатые ракеты воздушного и морского базирования с надводных кораблей, подлодок и стратегических ракетоносцев, а также самолеты дальней бомбардировочной авиации.