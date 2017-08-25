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ВКС РФ в Сирии нанесли около 90 тысяч ударов за все время операции

13:22 25.08.2017
Фото с сайта Flickr.com
Фото с сайта Flickr.com
Сюжет: Сирийский кризис

ВКС России в Сирии за всё время операции совершили около 28 тысяч боевых вылетов и нанесли около 90 тысяч авиаударов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 28 тыс. боевых вылетов, нанесено порядка 90 тыс. авиационных ударов», — сказал военный чиновник на форуме «Армия-2017».

По словам Рудского, система управления и инфраструктура террористов понесла серьрезный ущерб.

"Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов", — отметил он.

Как сообщил Рудской, для удара по важным позициям боевиков применяются крылатые ракеты воздушного и морского базирования с надводных кораблей, подлодок и стратегических ракетоносцев, а также самолеты дальней бомбардировочной авиации.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 20:23
Ник16

Не вижу ценнейшего опыта. Летать на высотах недосягаемых для ПВО противника каждый дурак сможет. По сути это игра в одни ворота. Точно так же в первые дни войны 41 года когда наша истребительная авиация была почти уничтожена немецкая авиация утюжила безнаказанно наши передовые части от чего мы имели огромные людские потери.
25.08.2017, 20:04
на...

Это ты,"специалист",спроси у вертолетчиков.
25.08.2017, 19:48
так и навыки

безопасных полетов не очень сгодятся в войне с серьезным противником
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