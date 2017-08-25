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В ГРУ оценили численность боевиков ИГ в Сирии

13:25 25.08.2017

В настоящее время в Сирии насчитывается свыше 9000 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).


Знаменитый город в пустыне Пальмира (I—II век н. э.). Фото с сайта wikimedia.org

Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-полковник Игорь Коробов, сообщает «Интерфакс».

По словам Коробова, сейчас боевики сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат.

Коробов считает, что лидеры ИГ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока, а также другие регионы мира в рамках реализации концепции создания «великого халифата».

Полевым командирам, отмечает Коробов, поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные районы, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии и стратегические транспортные магистрали, по которым боевики перебрасываются из Ирака в Сирию и обратно.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 22:16
нв

Это ИГИЛовцев 9000.Например есть группировка Хейат Тахрир аш-Шам 25-30 тысяч боевиков, Ахрар аш-Шам 26–30 тыс. человек.
25.08.2017, 19:54
очнитесь

Выражение "в настоящее время 9000" скорее означает, что после 90000 ударов 90000 ваших союзников уже стали перегноем, а 9000 еще скачут.
25.08.2017, 18:39
Махмут

Господа аналитики, количество оставшихся боевиков зависит не от того, сколько их успели уничтожить (поскольку пушечного мяса для пополнения там предостаточно), а от того какое количество бойцов они способны прокормить и вооружить.
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