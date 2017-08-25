В ГРУ оценили численность боевиков ИГ в Сирии

В настоящее время в Сирии насчитывается свыше 9000 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).



Знаменитый город в пустыне Пальмира (I—II век н. э.). Фото с сайта wikimedia.org

Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-полковник Игорь Коробов, сообщает «Интерфакс».

По словам Коробова, сейчас боевики сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат.

Коробов считает, что лидеры ИГ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока, а также другие регионы мира в рамках реализации концепции создания «великого халифата».

Полевым командирам, отмечает Коробов, поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные районы, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии и стратегические транспортные магистрали, по которым боевики перебрасываются из Ирака в Сирию и обратно.