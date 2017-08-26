]]> ]]>
Главная В мире Новости

Нападение мужчины с ножом на военных в Брюсселе расследуется как теракт

11:54 26.08.2017
Брюссель. Фото с сайта plus8-db.com
Материалы по теме:

Бельгийские солдаты "нейтрализовали" мужчину, напавшего на них с мачете в центре Брюсселя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Нападение произошло в 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). Солдат атаковал мужчина сомалийского происхождения 30 лет. Он держал в руках мачете и кричал "Аллах акбар". Власти пока не сообщают никаких подробностей, но телекомпании стало известно, что преступник ранее не был известен полиции.

Военные получили два незначительных ранения в руку и лицо. Им пришлось ответить с помощью огнестрельного оружия. Нападавший госпитализирован, но его жизнь в опасности. Позднее эту информацию подтвердила прокуратура. Полиция оцепила улицы вокруг места происшествия, для расследования прибудут мэр Брюсселя и сотрудники федеральной прокуратуры.

Прокуратура Бельгии расследует нападение мужчины на военных как теракт, сообщает РБК со ссылкой на  Reuters

Через 20 минут после инцидента в Брюсселе похожее нападение произошло в центре Лондона. Полицейские попытались задержать мужчину с ножом у Букингемского дворца, но он оказал сопротивление и ранил двоих правоохранителей.


 

Темы: Бельгия, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2017, 12:50
Чем отличается Сургут от Брюсселя?

В Брюсселе-это терракт.
В Сургуте точно такое же-бытовое проишествие.
26.08.2017, 12:15
Патриот России

Баранов режут не только в Сургуте...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.