Нападение мужчины с ножом на военных в Брюсселе расследуется как теракт

Бельгийские солдаты "нейтрализовали" мужчину, напавшего на них с мачете в центре Брюсселя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Нападение произошло в 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). Солдат атаковал мужчина сомалийского происхождения 30 лет. Он держал в руках мачете и кричал "Аллах акбар". Власти пока не сообщают никаких подробностей, но телекомпании стало известно, что преступник ранее не был известен полиции.

Военные получили два незначительных ранения в руку и лицо. Им пришлось ответить с помощью огнестрельного оружия. Нападавший госпитализирован, но его жизнь в опасности. Позднее эту информацию подтвердила прокуратура. Полиция оцепила улицы вокруг места происшествия, для расследования прибудут мэр Брюсселя и сотрудники федеральной прокуратуры.

Прокуратура Бельгии расследует нападение мужчины на военных как теракт, сообщает РБК со ссылкой на Reuters

Через 20 минут после инцидента в Брюсселе похожее нападение произошло в центре Лондона. Полицейские попытались задержать мужчину с ножом у Букингемского дворца, но он оказал сопротивление и ранил двоих правоохранителей.



