]]> ]]>
Главная В мире Новости

МВД Литвы предупредило об опасности рабства в Великобритании

11:45 26.08.2017
Фото с сайта vrm.lrv.lt
Фото с сайта vrm.lrv.lt
Материалы по теме:

Почти половина всех зафиксированных правоохранительными органами случаев попадания литовцев в рабство произошли в Великобритании.

Об этом на своем сайте сообщает МВД Литвы.

По данным ведомства, в 2016 году был расследован 51 случай торговли людьми. При этом 25 пострадавших попали в рабство в Британии. В МВД подчеркнули, что Литва входит в пятерку стран, чьи жители чаще всего становятся жертвами торговцев людьми или подвергаются другим формам рабства.

Для борьбы с негативным явлением внутриполитическое ведомство решило организовать информационную кампанию. Литовцам, живущим в Британии, предложили создать мотивирующее видео с рассказом о возможных опасностях. Призовой фонд составляет 10 тыс. евро.

Цель этого мероприятия – повысить информированность литовцев о торговле людьми, рабстве, а также других угрозах, которые могут ожидать людей за рубежом.

Проект будет реализовываться с сентября по декабрь 2017 года. Правоохранительные органы планируют разработать профилактические видео, подготовить учебные материалы и провести обучающие лекции среди литовцев, живущих в Британии. Кроме того, будет запущена рекламная кампания через СМИ Соединенного Королевства. 

Темы: Литва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2017, 14:04
Гость: Н

Рабы немы?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.