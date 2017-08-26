МВД Литвы предупредило об опасности рабства в Великобритании

Почти половина всех зафиксированных правоохранительными органами случаев попадания литовцев в рабство произошли в Великобритании.

Об этом на своем сайте сообщает МВД Литвы.

По данным ведомства, в 2016 году был расследован 51 случай торговли людьми. При этом 25 пострадавших попали в рабство в Британии. В МВД подчеркнули, что Литва входит в пятерку стран, чьи жители чаще всего становятся жертвами торговцев людьми или подвергаются другим формам рабства.

Для борьбы с негативным явлением внутриполитическое ведомство решило организовать информационную кампанию. Литовцам, живущим в Британии, предложили создать мотивирующее видео с рассказом о возможных опасностях. Призовой фонд составляет 10 тыс. евро.

Цель этого мероприятия – повысить информированность литовцев о торговле людьми, рабстве, а также других угрозах, которые могут ожидать людей за рубежом.

Проект будет реализовываться с сентября по декабрь 2017 года. Правоохранительные органы планируют разработать профилактические видео, подготовить учебные материалы и провести обучающие лекции среди литовцев, живущих в Британии. Кроме того, будет запущена рекламная кампания через СМИ Соединенного Королевства.