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Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

09:11 26.08.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Дональд Трамп официально вернул запрет, отмененный его предшественником Бараком Обамой, на службу транcгендеров в вооруженных силах США.

Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

«Я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в чьем ведении находится береговая охрана, вернуться к действовавшей до июня 2016 года политике касательно трангендеров на военной службе», - указано в документе.

Трамп выражает опасения, что снятие в прошлом году запрета способно понизить эффективность армии, привести к увеличению расходов, также вероятно «нарушение слаженности отдельных боевых подразделений».

Кроме того, запрещается тратить ресурсы вышеуказанных министерств на операции по смене пола для военнослужащих.\

26 июля президент в своем Twitter написал, что «вооруженным силам нельзя тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию».

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

Темы: Дональд Трамп, США
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 14:22
Гость: Бтр

Странно, а почему на украине бандеровцы служат?
26.08.2017, 11:51
Гость: Немедленный

импичмент Трампу!!!
26.08.2017, 10:06
Гость: qwerty

Ну теперь ждем заметного прореживания рядов ВВС пиндосии))
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