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Россиян предупредили о возможности новых терактов в Великобритании

11:21 27.08.2017
Посольство Великобритании. Фото NVO с сайта wikimedia.org
Посольство Великобритании. Фото NVO с сайта wikimedia.org
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Посольство России в Великобритании призвало россиян избегать мест массового скопления людей из-за возможных новых терактов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Вечером 25 августа злоумышленник с холодным оружием напал на полицейских в районе Букингемского дворца и нанес им ранения. Полиция города расценивает инцидент как террористический акт. Напоминаем гражданам о серьёзном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей. В той же связи предупреждаем об опасности посещения карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 27 и 28 августа», - указывает пресс-служба.

Ранее стало известно, что полиция Великобритании в ходе практического эксперимента выяснила, что террористам, решившим ворваться в здание британского парламента, потребуется на это не более пяти минут. Как отмечается, в ходе эксперимента полицейские, исполнявшие роль террористов, с легкостью проникли в парламент со стороны Темзы. За несколько минут они добрались до зала Палаты общин. «Эксперимент наглядно продемонстрировал, что в случае реальной атаки более 100 парламентариев могут погибнуть за считанные минуты», - пишет газета The Telegraph.

В результате атаки на полицейских 25 августа пострадали два стража порядка. Преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.

Темы: Великобритания, Борьба с терроризмом в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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27.08.2017, 13:06
Гость: Юля с Бали

россиян там немного...в основном власовцы,на втором месте ворье и иуды.
27.08.2017, 12:42
Гость: Эх

Всех россиян предупреждать не обязательно.
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