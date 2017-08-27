Россиян предупредили о возможности новых терактов в Великобритании

Посольство России в Великобритании призвало россиян избегать мест массового скопления людей из-за возможных новых терактов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Вечером 25 августа злоумышленник с холодным оружием напал на полицейских в районе Букингемского дворца и нанес им ранения. Полиция города расценивает инцидент как террористический акт. Напоминаем гражданам о серьёзном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей. В той же связи предупреждаем об опасности посещения карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 27 и 28 августа», - указывает пресс-служба.

Ранее стало известно, что полиция Великобритании в ходе практического эксперимента выяснила, что террористам, решившим ворваться в здание британского парламента, потребуется на это не более пяти минут. Как отмечается, в ходе эксперимента полицейские, исполнявшие роль террористов, с легкостью проникли в парламент со стороны Темзы. За несколько минут они добрались до зала Палаты общин. «Эксперимент наглядно продемонстрировал, что в случае реальной атаки более 100 парламентариев могут погибнуть за считанные минуты», - пишет газета The Telegraph.

В результате атаки на полицейских 25 августа пострадали два стража порядка. Преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.