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Израиль обвинил ООН в предвзятом отношении к себе

18:31 27.08.2017
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Власти Израиля обвинили ООН в предвзятом отношении и пригрозили прекратить финансирование международной организации.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ООН может лишиться финансовой поддержки не только со стороны Иерусалима. В частности, США, по ее словам, также не намерены терпеть предвзятое отношение организации к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Свое недовольство израильские власти намерены выразить во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в страну. Кроме того, Израиль намерен обсудить с главой организации вопрос укрепления миссии ООН в Ливане. В Иерусалиме считают, что ее мандат должен быть изменен.

Гутерреш планирует на следующей неделе посетить Израиль и Палестину и провести переговоры с лидерами обеих сторон.
 

Темы: Израиль, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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27.08.2017, 21:15
Гость: Илья

Для начала, Израиль незаконно имеет атомную бомбу.
27.08.2017, 21:02
Гость: Не только БВ

ООН - чирей у всех развитых стран.
27.08.2017, 21:02
Гость: gvozd

В частности, США, по ее словам, также не намерены терпеть
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хе хе... она уже знает что будут терпеть сша...
ну так кто там кем управляет?
Все комментарии (9)
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