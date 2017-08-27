Израиль обвинил ООН в предвзятом отношении к себе

Власти Израиля обвинили ООН в предвзятом отношении и пригрозили прекратить финансирование международной организации.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ООН может лишиться финансовой поддержки не только со стороны Иерусалима. В частности, США, по ее словам, также не намерены терпеть предвзятое отношение организации к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Свое недовольство израильские власти намерены выразить во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в страну. Кроме того, Израиль намерен обсудить с главой организации вопрос укрепления миссии ООН в Ливане. В Иерусалиме считают, что ее мандат должен быть изменен.

Гутерреш планирует на следующей неделе посетить Израиль и Палестину и провести переговоры с лидерами обеих сторон.

