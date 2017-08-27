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Рейтинг доверия к Макрону снизился сразу на 14 процентов

10:46 27.08.2017
Эммануэль Макрон. Фото @EmmanuelMacron/Twitter Official
Эммануэль Макрон. Фото @EmmanuelMacron/Twitter Official
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Рейтинг доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону продолжает снижаться.

Как сообщает издание Journal du Dimanche, за последний месяц рейтинг главы Франции снизился на 14 процентов. В августе лишь 40% жителей страны были удовлетворены деятельностью президента, 57% французов не выражают доверия новому президенту. В июле одобряли действия Макрона 54%. Тогда рейтинг снизился на 10%.

«Спустя четыре месяца после своего избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства», - отмечает издание.

Издание также пишет, что рейтинг доверия к Макрону снижается гораздо быстрее, чем рейтинги его двух предшественников — Франсуа Олланда и Никлля Саркози. Так уровень доверия к Олланду через несколько месяцев после избрания снизился лишь на 2%, а рейтинг Саркози вырос на 3%. 

Темы: Франция, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Общественное мнение, Рейтинги
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Комментарии читателей
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27.08.2017, 16:57
Гость: Сергей

А-аа. Вот оно какая демократия. Выбор меньшего из зол. А я то думал должно быть честно.... Ну тогда засуньте себе вашего олешу овального куда подальше. У нас Путин это меньшее из зол
27.08.2017, 16:50
Гость: Лехе101

А причем здесь ЕБН,ты еще поговори о Рюрике,при нем пенсий точно не было,а жили хорошо.Я как прочитал тебя,то подумал что ЕБН это что то о тебе.
27.08.2017, 16:36
Гость: Alex202

Не он "взял", а ему насчитали. Об этом уже и там открыто говорят.
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