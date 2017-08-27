Рейтинг доверия к Макрону снизился сразу на 14 процентов

Рейтинг доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону продолжает снижаться.

Как сообщает издание Journal du Dimanche, за последний месяц рейтинг главы Франции снизился на 14 процентов. В августе лишь 40% жителей страны были удовлетворены деятельностью президента, 57% французов не выражают доверия новому президенту. В июле одобряли действия Макрона 54%. Тогда рейтинг снизился на 10%.

«Спустя четыре месяца после своего избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства», - отмечает издание.

Издание также пишет, что рейтинг доверия к Макрону снижается гораздо быстрее, чем рейтинги его двух предшественников — Франсуа Олланда и Никлля Саркози. Так уровень доверия к Олланду через несколько месяцев после избрания снизился лишь на 2%, а рейтинг Саркози вырос на 3%.