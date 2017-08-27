Сирийские войска и ВКС РФ уничтожили 800 боевиков в долине Евфрата

Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России уничтожили более 800 боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России.), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Операцией командовал генерал Хасан Сухел. В результвте была ликвидирована «самая боеспособная и хорошо вооруженная группировка» ИГ в долине реки Евфрат в районе Ганем-Али в провинции Ракка.

Отмечается, что в ходе боевых дествий было уничтожено 13 танков. 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.

На данный момент правительственные войска под командованием Сухела ведут наступление вдоль восточного берега Евфрата в сторону города Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет находится под контролем террористов.