В США паре влюбленных пришлось трижды отменять свадьбу из-за непогоды

Паре из Техаса неоднократно пришлось откладывать свадебную церемонию из-за стихийных бедствий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дастин Морган и Дженни Суарерс встречаются на протяжении пяти лет. Первый раз их свадебные планы были сорваны в апреле прошлого года по причине выхода реки Сабин из берегов.

От церемонии на том же месте, но год спустя, пришлось отказаться, поскольку к тому моменту последствия прошлогоднего наводнения так и не были устранены.

В третий раз планы влюбленных нарушил ураган «Харви». Из-за него от участия в церемонии сначала отказались большинство гостей, а затем и священник. В итоге пара решила перенести свадьбу в Лас-Вегас, так как этому городу наводнения не угрожают.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Согласно последним данным, его жертвами в Техасе стали пять человек.

