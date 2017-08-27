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США предостерегли Украину от попыток возродить ядерную программу

10:00 27.08.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Украине не стоит предпринимать попытки возрождать собственную ядерную программу. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Прямой" заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", — цитирует его РИА Новости он.

Волкер также прокомментировал другие проблемы в сфере безопасности, которые сейчас стоят перед Украиной — одной из них, по его словам, является ситуация с Крымом, причем спецпредставитель подчеркнул, что раньше ее быть не могло.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал он.

По его словам, по поводу Крыма в США придерживаются тех же позиций, что и в ЕС — Вашингтон никогда не признает "аннексию" полуострова.

Волкер добавил, что продолжит работу над развитием Украины "как успешной державы".


 

Темы: США, Украина, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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27.08.2017, 14:48
Точно

Лакей должен знать свое место и свои обязанности.И не более.
27.08.2017, 14:44
???

В Россию, в Китай и в С.Корею.
27.08.2017, 14:38
Поздно пить божоми!

Нищая, сельскохозяйственная Незалежная не смогла за последние 3,5 года построить ни одного корабля, ни одного самолёта, ни одной ракеты! Какое, на хрен, ядерное оружие, когда закрылись Южмаш, Моторсич, Антонов? И что дадут десяток примитивных бомбочек и допотопных носителей? Попытка применить их против России будет жалкой и смешной - всё будет сбито, а последствия для бандеровцев будут ужасающими!
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