США предостерегли Украину от попыток возродить ядерную программу

Украине не стоит предпринимать попытки возрождать собственную ядерную программу. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Прямой" заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", — цитирует его РИА Новости он.

Волкер также прокомментировал другие проблемы в сфере безопасности, которые сейчас стоят перед Украиной — одной из них, по его словам, является ситуация с Крымом, причем спецпредставитель подчеркнул, что раньше ее быть не могло.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал он.

По его словам, по поводу Крыма в США придерживаются тех же позиций, что и в ЕС — Вашингтон никогда не признает "аннексию" полуострова.

Волкер добавил, что продолжит работу над развитием Украины "как успешной державы".



