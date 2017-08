Трибунал над прошлым: зачем Восточная Европа хочет осудить коммунистические режимы

Восемь государств Восточной Европы могут учредить международный суд для расследования «преступлений коммунизма»

Власти этих республик не скрывают, что таким образом рассчитывают получить репарации. Варшава в числе прочего намерена потребовать от Берлина компенсации ущерба, причинённого в ходе Второй мировой войны. Попытки «молодых демократий» пополнить бюджет происходят на фоне русофобских настроений и грядущего сокращения финансирования со стороны ЕС. Велики ли шансы бывших стран — членов СССР и соцблока достичь поставленных целей?

Предложение об организации международного суда для расследования «преступлений коммунизма» прозвучало на состоявшейся в Таллине международной конференции «Преступное наследие коммунизма и нацизма» (The Criminal Legacy of Communism and Nazizm).

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал о гибели и страданиях миллионов людей в период социализма. «Эстонский народ также понёс значительные потери. Если бы коммунистическая оккупация продолжалась в следующем поколении, то эстонский народ испытал бы необратимый упадок как нация», — заявил Рейнсалу.

По его мнению, партнёры Эстонии «должны взять на себя ответственность за обеспечение правовой защиты жертв тоталитарных режимов и возможности получить компенсацию за страдания и принудительный труд».

В связи с этим Рейнсалу призвал создать наднациональный суд. Инициатива эстонского министра нашла понимание среди коллег из Минюста Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

«На протяжении более 25 лет, которые прошли с падения коммунистических режимов в Восточной и Центральной Европе, международная общественность не инициировала ни расследования, ни суда, как это сделали после окончания Второй мировой войны против виновных в преступлениях нацизма. Память жертв коммунистических режимов требует расследования их преступлений», — говорится в совместном заявлении представителей восьми стран.

Рейнсалу — молодой эстонский политик, получивший скандальную известность благодаря публичной поддержке ежегодных собраний членов «Союза борцов за свободу Эстонии». Это движение состоит из ветеранов эстонской 20-й дивизии СС и других формирований, воевавших на стороне нацистов.

Финансовый интерес

Восточная Европа, будучи не самым благополучным регионом Старого Света, столкнётся в ближайшем будущем с дальнейшим ухудшением экономической ситуации. Сложнее всего дела обстоят в Прибалтике, где большая часть трудоспособного населения уехала на заработки в Европу.

Министерство финансов Латвии сообщило о том, что после 2020 года объём доступных для Риги средств из европейских фондов может снизиться на 15—30%. Согласно прогнозам экспертов, аналогичная судьба ожидает другие восточноевропейские государства.

Очевидно, что выплаты компенсаций жертвам коммунизма они намерены требовать у России — как государства-правопреемника СССР. Ранее прибалтийские республики проводили исследования ущерба от «советской оккупации», который оценили в десятки миллиардов долларов.

Примечательно, что Польша настаивает на получении репараций и от Германии — за потери во Второй мировой войне, хотя в 1953 году Варшава согласилась закрыть данный вопрос. Требование польского правительства вновь оживило исторические дискуссии на тему вины Германии в судьбоносных для Европы событиях.

Споры об «оккупации»

Прошедшая в Таллине конференция «Преступное наследие коммунизма и нацизма» была приурочена ко Дню памяти жертв сталинизма и нацизма. В Восточной Европе не принято проводить различие между двумя тоталитарными режимами, хотя западная гуманитарная наука не разделяет подобный подход.

Присутствие советских войск, освободивших восточноевропейские страны от гитлеровской армии, сегодня воспринимается многими бывшими социалистическими государствами как «оккупация».

Особую обиду на Россию и сторонников СССР питают те республики, чьи территории Москва и Берлин поделили, согласно секретному протоколу пакта Молотова — Риббентропа (23 августа 1939 года).

Осенью 1939 года Красная Армия вошла в Восточную Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, вернув утраченные в период гражданской войны западные земли. При этом ввод войск в Прибалтику формально не нарушал международного права, так как проходил с разрешения официальных властей.

Включение в состав СССР восточных польских земель (отторгнутые в 1922 году у России территории Западной Украины и Белоруссии) воспринималось как «воссоединение» с Украинской и Белорусской ССР в результате «народного волеизъявления».

Летом 1941 года, после вторжения нацистской Германии, Советский Союз потерял все западные территории.

С конца 1943 года началось победоносное наступление Красной Армии, которое завершилось освобождением всей территории СССР, а также Восточной Европы. В орбите влияния Москвы оказались восточные немецкие земли (будущая ГДР), Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

В условиях холодной войны СССР стремился сохранить социалистическую ориентацию своих восточноевропейских партнёров. Так, в 1945 году победу на парламентских выборах в Венгрии одержала Независимая партия мелких хозяев, аграрных рабочих и граждан, однако спустя два года власть оказалась в руках Венгерской партии трудящихся, во главе которой стоял «лучший ученик Сталина» Матьяш Ракоши.

В октябре 1956 года в Будапеште произошло восстание, которое были вынуждены подавить советские войска. Причиной народного недовольства стала неумелая экономическая политика Ракоши, который стремился копировать советские формы хозяйствования.

В августе 1968 года армии стран — членов Организации Варшавского договора подавили мятеж в столице Чехословакии. Часть жителей Праги (точное число бунтовщиков неизвестно) выступили против посягательств на особый социально-экономический уклад, который отстаивал глава ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчек.

«Необходимость осуждения»

Перечисленные выше события сформировали в национальной памяти прибалтийских народов, поляков, венгров и чехов негативное представление об СССР и коммунистической идеологии.

Российские историки утверждают, что Москва не виновата в перегибах, которые допускали восточноевропейские коммунистические лидеры. Для СССР было важно обладать влиянием в Восточной Европе из-за угрозы войны с НАТО. Однако вмешательство во внутренние дела осуществлялось лишь в самых критических ситуациях.

С окончанием холодной войны бывшие страны социалистического лагеря и бывшие республики СССР осудили политику Москвы. 25 января 2006 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла Резолюцию №1481 «О необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов».

В основу документа лёг доклад шведского политика Горана Линдблада. По его мнению, в годы господства коммунистического режима в Советском Союзе были якобы уничтожены 20 млн человек, в Китае — 65 млн, по 2 млн — в Северной Корее и Кампучии, по 1 млн — во Вьетнаме и Восточной Европе.

«Эти цифры включают в себя различные ситуации: индивидуальные и коллективные казни, смерти в концентрационных лагерях, жертвы голода и депортаций», — говорится в докладе Линдблада.

В 1989—1991 годах восточноевропейские страны провели люстрацию — чистку органов власти от членов и сторонников коммунистических идей. Часть бывших государственных деятелей были осуждены (например, польский лидер Войцех Ярузельский), а румынский президент Николае Чаушеску и его супруга Елена были расстреляны по обвинению в гибели 60 тыс. граждан страны.

Однако процессы над коммунистами не прекратились. Зимой 2014 года Генпрокуратура Литвы завершила подготовку европейских ордеров на арест 79 подозреваемых по делу о штурме телебашни десантниками и бойцами спецподразделения «Альфа» (события произошли в ночь на 13 января 1991 года).

Летом 2013 года ведомство направило коллегам из РФ, Украины и Белоруссии материалы дела и попросило принять участие в уголовном процессе. Российские и белорусские силовики отказались сотрудничать с Вильнюсом. Навстречу литовцам пошла лишь украинская Генпрокуратура.

Таким образом, инициатива расследовать «преступления коммунизма» вполне вписывается в сохраняющийся в Восточной Европе запрос на осуждение политики СССР и госдеятелей социалистического периода. Этим людям перевалило за 70—80 лет.

Имеют право

Заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук Алексей Исполинов сообщил RT, что международное право позволяет Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии организовать суд над коммунистическими деятелями.

«Я не провожу аналогий, но есть практика уголовного преследования нацистских преступников, которым больше 80 и 90 лет. К тому же международное право разрешает группе государств создавать трибунал и привлекать к ответственности собственных граждан. Однако юрисдикция этого института не может распространяться на страны, которые не участвуют в суде», — пояснил Исполинов.

По словам эксперта, в случае организации трибунала граждане бывших социалистических стран не смогут отстаивать свои интересы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных инстанциях. При этом угроза суда для российских граждан отсутствует.

«Я предполагаю, что в рамках национальной юстиции восточноевропейские государства столкнулись бы сейчас с трудностями. Обвиняемые могут обратиться в вышестоящие инстанции, и, мне кажется, ЕСПЧ заступился бы за них. Трибунал развязывает им руки, но поводов для беспокойства граждан РФ я не вижу», — отметил Исполинов.

В русле русофобии

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Александр Михайленко полагает, что стремление восточноевропейских государств расследовать преступления коммунистического режима укладывается в русло русофобской идеологии, которая господствует в так называемых молодых демократиях.

«Данная инициатива не поддаётся осмыслению. Во-первых, разницу между коммунизмом и нацизмом гуманитарная наука, в том числе западная, давно доказала. Во-вторых, в истории случалось всякое. Да, были ошибки, но их обсуждение и осуждение должно проводиться в совершенно иной форме. Никто никому сейчас ничего не должен», — сказал RT Михайленко.

Эксперт обратил внимание на то, что желание Восточной Европы расследовать преступления коммунистов пока не подкреплены планом действий. Также не был оглашён «круг подозреваемых» и сумма предполагаемых компенсаций.

«Если они хотят судить бывших партийных функционеров, то, конечно, у себя дома они имеют право устраивать какой угодно цирк. Другое дело — если обвинения посыплются на граждан России. Но я уверен, что нашему государству есть чем ответить на подобные претензии», — подчеркнул эксперт.

Выпады восьми бывших социалистических республик собеседник RT объясняет стремлением восточноевропейских правительств скрыть накопившиеся внутренние проблемы. Россия, как наследница СССР, является страной, наиболее подходящей на роль «империи зла» и виновника обрушившихся на них проблем.

«В принципе это не новая история. Коммунистические режимы, которые поддерживала Москва, уже давно объявлены причиной всех бед Восточной Европы. Но ведь кто виноват, что из Прибалтики уехало практически всё трудоспособное население?» — недоумевает Михайленко.

Как полагает собеседник RT, за инициативой восточноевропейских государств не стоит усматривать руку западных соседей или США. «Здесь Запад просто закрывает глаза на откровенное нарушение прав человека. А если камни летят в Россию, то на Западе никого одёргивать точно не будут», — добавил профессор РАНХиГС.

Авторы: Алексей Заквасин, Диана Воронова