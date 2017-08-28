Южная Корея подготовит наступательную стратегию против КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР.

«Я решительно настаиваю на реформировании военных структур, которые должны соответствовать требованиям современной войны», - заявил президент на совещании с высшими военными чинами страны, сообщает «Ёнхап».

По его словам, Вооруженные силы Южной Кореи должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, «перейдет черту» или совершит нападение на Сеул.

17 августа южнокорейский лидер рассказал, где проходит черта, за которой отношения Сеула и Пхеньяна кардинально изменятся. «Я могу предположить, что КНДР пересечет "красную линию", если вновь запустит свои межконтинентальные баллистические ракеты и разместит на них ядерные боеголовки», - пояснил Мун.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.