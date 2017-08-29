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Меркель назвала условия снятия санкций с России

16:20 29.08.2017
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условия при которых с России могут быть сняты экономические санкции, пишет ТАСС.

По ее словам европейские санкции против России могут быть сняты после того, как Киев вернет себе контроль над Донбассом. Она отметила, что санции были введены именно из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где «Киев не имеет суверенитета над собственной территорией».

Она добавила, что дальнейшие политические решения будут приниматься в случае, если перемирие в Донбассе будет устойчивым. «Если мы сможем выполнить минские договоренности, тогда будет создана возможность для того, чтобы снять санкции», - заявила Меркель, добавив, что снятие санкций пойдет на пользу как России, так и Германии. «Это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики», - резюмировала она.

Темы: Ангела Меркель, Россия, Германия, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 23:37
Гость: Ни хао

два острова уже вернулись в Великокитай, теперь очередь за Сибирью и Дальним Востоком, которые от Китая к России рюське империалисты.
29.08.2017, 23:04
Гость: Илья

Россия по некоторым направлениям дотировала экономику Украины, а Белоруссии поставляла углеводороды по ценам на четверть ниже общемировых. Звиздишь, небраток.
29.08.2017, 23:02
Гость: Илья

Крым уже вернулся в состав России. Теперь очередь за территориями Луганска, Донецка, и всеми остальными, которые прирезали от России к Украине кровавые коммунистические диктаторы.
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