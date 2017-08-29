Украина собралась официально объявить Россию «страной-агрессором»

В украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса, который уже готов на 99%, впервые на законодательном уровне будет введено понятие России как страны-агрессора, Украина получит право на самооборону и не будет нести ответственность за ситуацию "на временно оккупированных территориях", сообщила в эфире "5 канала" представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко.

"На законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", - цитирует ее "Интерфакс".

По словам Ирины Луценко, "этот проект фактически на 99,9% завершен, рассмотрен". Она отметила, что законопроект обсуждался с коллегами по "нормандскому формату" и экспертами из США.

Представитель Петра Порошенко в Верховной раде добавила, что законопроект, разработанный по поручению украинского президента, будет внесен на рассмотрение в парламент этой осенью.