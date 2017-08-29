На Украине анонсировали второй этап блокады Донбасса

На Украине радикалы готовятся вновь блокировать неподконтрольные Киеву территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Семена Семенченко.

«За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать как представители гражданского общества», - цитирует агентство его заявление одному из местных телеканалов.

Когда начнется второй этап блокады и какую именно подготовку ведут радикалы, парламентарий не уточнил.

В начале года радикалы блокировали вывоз любых грузов из Донбасса, что обернулось для Украины дефицитом угля. Несмотря на это президент страны Петр Порошенко последовал их примеру и распорядился перекрыть транспортное сообщение с регионом. Россия назвала эти действия Киева противоречащими минским договоренностям.