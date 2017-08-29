КНДР запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японского моря.

Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Отмечается, что ракета неопределенного типа пролетела над территорией Японии. Это подтвердило южнокорейское Минобороны.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK утверждает, что официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.

В субботу 26 августа, с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров. Позднее в Тихоокеанском командовании ВС США уточнили, что данные пуски не несли угрозы для территории Америки или Гуама.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщил о подготовке в КНДР очередного ядерного испытания. Предположительно, Пхеньян планирует провести подземный ядерный взрыв.