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КНДР запустила ракету в сторону Японии

08:43 29.08.2017
Побережье Японского моря. Фото のりまき с сайта wikimedia.org
Побережье Японского моря. Фото のりまき с сайта wikimedia.org
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Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японского моря.

Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Отмечается, что ракета неопределенного типа пролетела над территорией Японии. Это подтвердило южнокорейское Минобороны.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK утверждает, что официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.

В субботу 26 августа, с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров. Позднее в Тихоокеанском командовании ВС США уточнили, что данные пуски не несли угрозы для территории Америки или Гуама.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщил о подготовке в КНДР очередного ядерного испытания. Предположительно, Пхеньян планирует провести подземный ядерный взрыв.

Темы: Северная Корея, Япония
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 13:03
ник

Пока есть РВСН РФ может никого не боятся, у КНДР с учетом крестового похода против коммунизма та же ситуация
29.08.2017, 10:23
Подумаешь!

Ракета упала за 1300 км от Японии! А вот в прошлом году в Атлантике с английской подлодки была запущена ракета американского производства в сторону Африки, но полетела она в сторону Флориды! Своих ракет Британия изготовить не в состоянии.
29.08.2017, 10:10
нв

Люблю такие заголовки:КНДР запустила ракету в сторону Японии или Безработный житель Москвы избил бойца спецназа.Интересно автор когда нибудь карту мира видел.
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