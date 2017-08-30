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Удар ВВС Афганистана по тюрьме талибов унес жизни 16 заключенных

10:45 30.08.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Афганские ВВС в провинции Герат нанесли удар по тюрьме, где содержались противники радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Об этом сообщает телеканал 1TV.

В результате атаки погибли 16 заключенных - гражданские лица и пленные афганские военные. Четверым узникам, вероятно, удалось сбежать. Также сообщается о гибели восьми боевиков.

28 июня жертвами воздушного удара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции по городу Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии), погибли 42 мирных жителя, большинство из которых - женщины и дети. Десятки гражданских лиц получили ранения.

Днем ранее сообщалось, что в Сирии в результате удара с воздуха по тюрьме, в которой содержались пленники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), погибли 42 заключенных.

Темы: Афганистан
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2017, 15:10
Иван

Не так давно в Афганистане американский Пентагон разбомбил госпиталь и много было погибших. Как потом выяснилось это были разборки между Пентагоном и ЦРУ США по поводу дележки доходов от афганского наркотрафика. Сейчас по подчерку что-то очень похожее?
30.08.2017, 11:50
ник

талибы что ли бомбили в Афгане и ИГИЛовцы в Сирии?
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