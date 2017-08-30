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Неоконченные произведения Пратчетта раздавили катком

20:45 30.08.2017
Фото пользователя Twitter @terryandrob
Фото пользователя Twitter @terryandrob
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Жесткий диск с незавершенными романами британского писателя Терри Пратчетта уничтожили с помощью старинного парового катка.

Акция была проведена на ярмарке Great Dorset Steam Fair, которая предваряет открытие выставки, посвященной жизни и творчеству Пратчетта. о жизни и творчестве писателя.

По словам литератора Нила Геймана. Который был другом Пратчетта, именно такова была последняя воля писателя. Исполнил ее Роб Уилкинс, представлявший интересы Пратчетта при жизни. Обломки жесткого диска войдут в число экспонатов выставки, сообщает The Guardian.

Пратчетт скончался в 2015 году в возрасте 66 лет. Перед смертью он страдал болезнью Альцгеймера. Мировую известность ему принес цикл романов о Плоском мире.
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Темы: Великобритания, Литература в мире
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 23:24
Гость: Да уж

как это мне напоминает время , пока католическую церковь не обвинили в мужеловстве... а сейчас вы хотите превознести православную ? Не забывайте что она не менее замарана и всё решает Бог , а не вы.
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