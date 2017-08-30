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СБУ: российская журналистка будет выдворена с Украины

17:04 30.08.2017
Анна Курбатова. Фото Первый канал
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Пропавшая в Киеве журналистка Первого канала Анна Курбатова была задержана Службой безопасности Украины. В ближайшее время она будет выдворена с территории страны, передают "Вести".

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Киеве была похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую неизвестные схватили, силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Ранее журналистке неоднократно поступали угрозы из-за освещения событий на Украине.

По данным РИА Новостей, накануне похищения стало известно, что Анна Курбатова попала в базу данных сайта «Миротворец».

Темы: Украина, Отношения России и Украины, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 22:31
Пора уже не хамство отвечать.

Если незаконнорожденная Украина не хочет понимать по хорошему, с ней нужно поступать по плохому.
30.08.2017, 22:21
Северiн Налiвайко

Какую правду и констатацию фактов несут с экранов российские пропагандисты?
Поносить чужую страну и беспрерывно выпячивать недостатки "хохландии" очень
легко. Эта девушка-корреспондентка "из молодых-да ранняя" хорошо понимает,как
сделать карьеру на гос-телевидении России.Можно обвинять Украину в прегрешениях в Донбассе,но при этом скрывать присутствие и участие в боевых
действиях десятков тысяч российских граждан.
30.08.2017, 21:17
Капитан Космос

С каких пор констатация фактов является поливанием грязью? Украина сама себя облила грязью до такой степени,что никто не в состоянии сделать её ещё грязнее. И не отмоется она уже никогда.
Сомневающимся советую сходить на известные укросайты и посмотреть,что делается в головах у цеевропейцев. Грязь - это ещё чистое слово для них.
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