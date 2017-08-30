СБУ: российская журналистка будет выдворена с Украины

Пропавшая в Киеве журналистка Первого канала Анна Курбатова была задержана Службой безопасности Украины. В ближайшее время она будет выдворена с территории страны, передают "Вести".

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Киеве была похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую неизвестные схватили, силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Ранее журналистке неоднократно поступали угрозы из-за освещения событий на Украине.

По данным РИА Новостей, накануне похищения стало известно, что Анна Курбатова попала в базу данных сайта «Миротворец».