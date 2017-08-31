Штаты потребовали закрытия консульства РФ в Сан-Франциско

Американские власти требуют от России закрыть свое консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, это соответствует «духу паритета, к которому отсылают русские». Она также добавила, что требование американских властей должно быть выполнено до 2 сентября, передает РИА «Новости».

Науэрт выразила надежду на то, что контрмер со стороны Москвы не последует. Она отметила, что у России все равно имеется «перевес» по количеству дипломатических и консульских зданий. «Но мы решил позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях», - цитирует агентство представителя Госдепа.

Заместитель главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, заверил, что российская сторона даст ответ на требование Вашингтона о закрытии консульства

Ранее сообщалось, что Россия предложила США сократить численность персонала дипмиссии до 455 человек. Штаты, в свою очередь, приостановили выдачу виз, объяснив это выполнение требования Москвы. Выдача виз возобновиться с сентября, но будет производиться только в столице РФ.