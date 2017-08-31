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Штаты потребовали закрытия консульства РФ в Сан-Франциско

20:01 31.08.2017
Изображение с сайта volcanotimes.com
Изображение с сайта volcanotimes.com
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Американские власти требуют от России закрыть свое консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, это соответствует «духу паритета, к которому отсылают русские». Она также добавила, что требование американских властей должно быть выполнено до 2 сентября, передает РИА «Новости».

Науэрт выразила надежду на то, что контрмер со стороны Москвы не последует. Она отметила, что у России все равно имеется «перевес» по количеству дипломатических и консульских зданий. «Но мы решил позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях», - цитирует агентство представителя Госдепа.

Заместитель главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, заверил, что российская сторона даст ответ на требование Вашингтона о закрытии консульства

Ранее сообщалось, что Россия предложила США сократить численность персонала дипмиссии до 455 человек. Штаты, в свою очередь, приостановили выдачу виз, объяснив это выполнение требования Москвы. Выдача виз возобновиться с сентября, но будет производиться только в столице РФ.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Посольства и консульства в мире, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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31.08.2017, 21:48
Гость: 21;47

Вообще-то правильно делают Штаты. Чего яшкаться со страной изгоем. Для России есть такие страны как Северная Корея, Иран, Сирия. Вот с ними и общайтесь. По Сеньке и шапка.
31.08.2017, 21:35
Гость: А когда

ты видел жарче" или холоднее". То что инверторы, образованные при текущих краткосрочных обязательствах до сих пор не прекратили своё существование, и то что их до сих пор не предали огласеке... это их выбор , потому что их имена - сто рублей за номинал
31.08.2017, 21:32
Гость: Хе хе...

Заблокировать счета Обамы и Трампа в Сбербанке,запретить сенаторам США покупку недвижимости в Геленджике, а МакКейну вааще запретить въезд в Россию.
Таких контрсанкций пиндосы не переживут!
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