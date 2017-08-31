На Украине предложили превратить Крым в остров

На официальном сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предлагает превратить Крым в остров, отделив его от материка каналом из Азовского моря в Черное.

В пояснительной записке отмечается, что протяженность канала составит около пяти километров. Он позволит порту Мариуполя отправлять торговые суда без задержек, обусловленных строительством Россией Керченского моста.

«Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест», - отметил автор идеи. Украинскую территорию он предлагает соединить с Крымом при помощи моста, построенного в районе Чонгара.

Ранее Киев направил Москве ноту протеста в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за установки арочных пролетов моста. Украинские власти заявили, что это негативно отразится на конкурентоспособности порта Мариуполя и повлечет за собой убытки.

