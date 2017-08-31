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На Украине предложили превратить Крым в остров

18:24 31.08.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

На официальном сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предлагает превратить Крым в остров, отделив его от материка каналом из Азовского моря в Черное.

В пояснительной записке отмечается, что протяженность канала составит около пяти километров. Он позволит порту Мариуполя отправлять торговые суда без задержек, обусловленных строительством Россией Керченского моста.

«Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест», - отметил автор идеи. Украинскую территорию он предлагает соединить с Крымом при помощи моста, построенного в районе Чонгара.

Ранее Киев направил Москве ноту протеста в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за установки арочных пролетов моста. Украинские власти заявили, что это негативно отразится на конкурентоспособности порта Мариуполя и повлечет за собой убытки.
 

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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31.08.2017, 21:41
Гость: кстати

да не москали,а кацапы.москали это погоняло москвичей. а идея хорошая и станет ответкой мосту в керчь.~
31.08.2017, 21:37
Гость: Гуманитарий

Ну и пусть роют.
31.08.2017, 21:21
Гость: удивленно

пендосовские биолаборатории явно работают, укры и ранее были глумыми, а теперь просто крышей поехали.
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