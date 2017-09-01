В Великобритании прошел аукцион люксового конфиската

В Белфасте провели аукцион, в котором на продажу было выставлено имущество, конфискованное полицией Соединенного Королевства и Республики Ирландия.

В числе лотов были автомобили, самолет, яхта, дизайнерские часы, произведения искусства и шампанское.

В частности, автомобиль Porsche Cayenne был продан за 25 тысяч фунтов, яхта та Delfino — за 122 тысячи фунтов, а самолет Cessna 172RG ушел с молотка за 20,5 тысячи фунтов стерлингов, сообщает ВВС.

Организаторы торгов отмечают, что часть проданного имущества имеет криминальное прошлое. Выручка за их продажу обычно идет на выплаты пострадавшим от преступлений или же поступает в казну.

