История Павла Гриба показала истинные отношения Украины и Белоруcсии

Между Украиной и Белоруссией разгорается очередной скандал, связанный с возможной выдачей в Россию украинского гражданина

Если белорусы пытаются демонстрировать отстраненность и хладнокровие, то украинская сторона привычно распаляет конфликт. Означает ли это, что ситуативная дружба между Минском и Киевом закончилась?

Как передает УНИАН, 24 августа 19-летний украинский гражданин Павел Гриб поехал в белорусский город Гомель, чтобы встретиться с девушкой – гражданкой России, после чего перестал выходить на связь.

Павел – сын военного капеллана и члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба. Гриб-старший отправился за сыном в Гомель, где и выяснил, что тот находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

При этом в МИД Украины заявили, что компетентные органы Белоруссии не подтвердили содержание Павла Гриба под стражей. А прокуратура Черниговской области завела уголовное дело по факту исчезновения гражданина Украины.

Наконец, в четверг официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил следующее: «В установленном порядке данный гражданин проследовал на территорию Республики Беларусь. Дальше органы пограничной службы, естественно, не имеют возможности отслеживать его местонахождение».

Российские спецслужбы ситуацию не комментируют.

Впрочем, официальные комментарии украинским политикам и не нужны – они уже все для себя решили, перешли на язык угроз и заявляют, что Гриб находится в Краснодаре в «застенках ФСБ».

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обвинила Минск в том, что «Белоруссия на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому», пригрозив противодействовать вступлению Белоруссии в ВТО.

«Мы будем смотреть на свои интересы и навязывать уже Белоруссии свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Белоруссии», – добавила она.

Не отреагировать на это Минск уже не мог. «Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Белоруссии Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа 2017 года», – отмечается в ответном сообщении МИД Белоруссии.

В свою очередь начальник Зеркаль, глава МИД Украины Павел Климкин пообещал обсудить судьбу Гриба со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Будапеште, где оба министра участвуют во встрече глав МИД стран «Восточного партнерства».

Пожалуй, наиболее ярким заявлением отметился оскандалившийся в Непале экс-спасатель, а ныне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. А именно – предложил взять в заложники российскую журналистку Анну Курбатову:

«Итак, пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена с территории Украины с последующим запретом въезда из-за антиукраинской деятельности. Это все. Хотя ради справедливости, может, и стоило бы задержать и использовать для обмена на наших заложников. В частности, Вадима Сущенко или инвалида детства украинца Павла Гриба».

Справедливости ради стоит отметить, что действия уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской выглядят более адекватно. Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой «проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условиях содержания и состоянии его здоровья». Иначе говоря, Лутковская подразумевает, что представители России в курсе того, что происходило с Павлом Грибом в Белоруссии.

Ответ от Москальковой пока еще не получен.

Если принять на веру версию украинской стороны, что Гриб выдан России, ничего принципиально нового в этом нет. Белоруссия охотно выдает иностранных граждан третьим странам. Еще не позабылся скандал с экстрадицией в Азербайджан блогера-путешественника Александра Лапшина, имеющего одновременно три гражданства (Россия, Украина и Израиль). В Баку Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы, и, по последним данным, выдавать Лапшина кому-либо Азербайджан не собирается.

Таким образом, исчезновение Павла Гриба (чем бы оно ни было вызвано) в очередной раз подтвердило, что Белоруссия не является безопасной для иностранных граждан и политически нейтральной страной, какой во время Второй мировой войны была Швейцария. Белоруссия – это скорее Касабланка из одноименного фильма, где рискованно находиться гражданам любых стран, имеющих на родине проблемы с законом.

Независимо от того, где в итоге будет обнаружен Павел Гриб, поведение украинских политиков и белорусских официальных лиц свидетельствует о том, что сформировавшиеся после госпереворота ровные и даже дружественные отношения между Минском и Киевом, похоже, перестали устраивать обе стороны.

Украина угрожает Белоруссии, не дожидаясь каких-либо подтверждений того, что украинский гражданин действительно выдан России, а не уехал в третью страну или по-прежнему находится в Гомеле. Белоруссия же ведет себя максимально формально и ответами на украинские запросы никак не проясняет судьбу Гриба.

Похоже, что, цитируя ту же «Касабланку», «прекрасной дружбы» у Минска и Киева не получилось.