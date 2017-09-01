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Саакашвили обвинил Порошенко в попытках помешать его возвращению

19:45 1.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что президент Украины Петр Порошенко пытается помешать его возвращению в страну.

В частности, Саакашвили уверен, что глава государства обсуждал «детали противодействия» его приезду на Украину с главой администрации Львовской области Олегом Синюткой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Саакашвили сообщил о встрече Порошенко с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Тот ранее настаивал на выдворении из страны экс-губернатора.

Около месяца назад Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В качестве основания было указано, что политик предоставил неверные сведения при получении паспорта. Саакашвили в тот момент был за пределами Украины. Некоторое время назад он объявил, что намерен вернуться в страну 10 сентября.
 

Темы: Украина, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 21:10
Гость: Оба хуже!

Сааку в наручники - и в Грузинскую прокуратуру! Вальцмана тоже в наручники - и в Гаагу, судить за военные преступления, за массовые убийства мирных граждан на Донбассе.
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