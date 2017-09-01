Саакашвили обвинил Порошенко в попытках помешать его возвращению

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что президент Украины Петр Порошенко пытается помешать его возвращению в страну.

В частности, Саакашвили уверен, что глава государства обсуждал «детали противодействия» его приезду на Украину с главой администрации Львовской области Олегом Синюткой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Саакашвили сообщил о встрече Порошенко с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Тот ранее настаивал на выдворении из страны экс-губернатора.

Около месяца назад Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В качестве основания было указано, что политик предоставил неверные сведения при получении паспорта. Саакашвили в тот момент был за пределами Украины. Некоторое время назад он объявил, что намерен вернуться в страну 10 сентября.

