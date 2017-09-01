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Киев отказался выдать РФ подозреваемого в убийстве

21:45 1.09.2017
Фото с сайта politikus.net
Фото с сайта politikus.net
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Генпрокуратура Украины отказала России в экстрадиции бывшего бойца «Азова» Георгия Церцвадзе, подозреваемого в убийстве.

«Генеральная прокуратура Украины не выдает России Гию... Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война - назовем честно - гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины», - цитирует «Интерфакс» адвоката Церцвадзе Ксению Проконову.

Юрист отметила, что бывший спецназовец может легально находиться на украинской территории. При этом ему нежелательно въезжать в страны, которые могут выдать его России.

Цеоцвадзе подозревается в совершении убийства в России в 2003 году. В начале текущего года он был задержан в Киеве по циркуляру Интерпола и арестован судом на 40 суток. Позднее он попросил власти страны предоставить ему политическое убежище.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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02.09.2017, 06:42
Варвара

Эти кремлевские удивительные ребята! Им санкции, им оскорбления, не хотят с ними разговаривать, а они лезут с каким-то международным правом, лезут с дружбой.... Для них и моча божья роса.! Брали бы пример с корейского Кима, ни перед кем не прогибались и отвечали достойно на хамство и подлости. Посмотрим каков будет ответ на закрытие консульств в америке, но скорее всего снова запоздалая и смехотворная реакция. Когда уже они перестанут унижать Россию?
02.09.2017, 06:14
гость2

не беда,всё равно зарежyт,вопрос времени
02.09.2017, 00:46
Зое

Зоя найди себе мужика.
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