Киев отказался выдать РФ подозреваемого в убийстве

Генпрокуратура Украины отказала России в экстрадиции бывшего бойца «Азова» Георгия Церцвадзе, подозреваемого в убийстве.

«Генеральная прокуратура Украины не выдает России Гию... Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война - назовем честно - гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины», - цитирует «Интерфакс» адвоката Церцвадзе Ксению Проконову.

Юрист отметила, что бывший спецназовец может легально находиться на украинской территории. При этом ему нежелательно въезжать в страны, которые могут выдать его России.

Цеоцвадзе подозревается в совершении убийства в России в 2003 году. В начале текущего года он был задержан в Киеве по циркуляру Интерпола и арестован судом на 40 суток. Позднее он попросил власти страны предоставить ему политическое убежище.

