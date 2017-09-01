Порошенко поручил внести Россию в список стран «миграционного риска»

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Украины. Решение вступит в силу в начале 2018 года, контроль за его исполнением возлагается на СНБО.

С 1 января следующего года въехать на территорию Украины из стран, «несущих риск», можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, туристам предется заранее уведомлять украинскую сторону о планируемой поездке.

Правительство Украины должно в течение двух месяцев разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде.

Кроме того, своим указом Порошенко поручил кабмину внести Россию в список стран «миграционного риска».

«Кабинету министров Украины обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Российскую Федерацию», - говорится в указе.