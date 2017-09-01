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Порошенко поручил внести Россию в список стран «миграционного риска»

15:55 1.09.2017
Петр Порошенко. Фото с сайта wikipedia.org
Петр Порошенко. Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Украины. Решение вступит в силу в начале 2018 года, контроль за его исполнением возлагается на СНБО.

С 1 января следующего года въехать на территорию Украины из стран, «несущих риск», можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, туристам предется заранее уведомлять украинскую сторону о планируемой поездке.

Правительство Украины должно в течение двух месяцев разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде.

Кроме того, своим указом Порошенко поручил кабмину внести Россию в список стран «миграционного риска».

«Кабинету министров Украины обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Российскую Федерацию», - говорится в указе.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Погранично-визовые вопросы в России, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 22:20
Гость: Сергей

1991г. Население украины 52 млн. чел
2001г. Население украины 48млн. чел
2017. Населене меньше 40 млн. (реально 35млн) За 20 лет убыль 28%
Через 20-30 лет. вас останется едва 10 млн. О чем ты там говоришь? Никого не останется на твоей дикой обочине русского мира
01.09.2017, 21:44
Гость: Сидоров

Вы очень мало знаете, ребята. К примеру, знаете ли вы, что главным спонсором "Правого крыла", (которое и свергло Януковича) был "ставленник России" (по вашему мнению) Виктор Янукович? Я думаю, ежели на Украине и была российская политическая агентура, то это не Янукович, а напротив - майданщики (Порошенко и прочие): после майдана Украина точно будет государством-банкротом. Все перспективы - закрыты!
01.09.2017, 21:40
Гость: А-ХА-ХА.Вы не поняли.Это Россия.

украинцы...могут устроится на любую работу и высокооплачваемую./////
«Чтобы отправить ребенка в школу,она взяла кредит под 700%»
«1 сентября — государственная катастрофа».Почему у россиян нет денег на новый учебный год
В преддверии 1 сентября микрозаймовые организации зафиксировали трехкратный рост займов на оплату товаров для школы.По информации компании «Домашние деньги»,спрос составил 6% от всех договоров.«Данная тенденция свидетельствует,что с каждым годом собрать ребенка в школу становится все более проблематично»,—заявили в компании.Лидирующими по этому направлению займов стали Свердловская,Иркутская области,Москва,Подмосковье,Краснодарский край,Архангельская,Астраханская обл.,Республика Татарстан,Новосибирская обл.
По информации экспертов компании,собрать ребенка в школу в среднем обходится в 6-15 тысяч рублей в регионах и в 20-30 тысяч—в столице и С.-Петербурге.При этом около 50% семей признаются,что покупка канцелярии,школьной формы и обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете.Собственно,по этой причине каждая третья семья берет в долг у родственников,друзей или обращается в кредитные организации.
Глава «Национального родительского комитета» Ирина Волынец называет вскрывшуюся тенденцию «государственной катастрофой».«Это уже не просто сигнал — это крик помощи!
Люди соглашаются брать деньги на совершенно кабальных условиях отнюдь не от хорошей жизни —просто иные возможности они уже исчерпали.
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