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Жителя Швеции оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

18:00 1.09.2017
Фото с сайта cdllife.com
Фото с сайта cdllife.com
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В Швеции суд признал мужчину виновным в оскорблении чувств верующих и приговорил к штрафу за то, что он ел бекон в присутствии трех мусульманок.

Инцидент произошел еще два года назад, но огласку получил только сейчас. Согласно материалам дела, мужчина, ехавший в пригородной электричке, начал есть бекон, не принимая во внимание, что рядом сидят три женщины в хиджабах. Они перешли на другое место, но мужчина последовал за ними, сообщает сайт Мarsta.

В суде он заявил, что не хотел оскорбить мусульманок. По его словам, он последовал за ними, чтобы извиниться за свое поведение. Суд не принял этот довод, опираясь на показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

В то же время он снял с мужчины обвинение в разжигании ненависти по расовому или национальному признаку, сочтя его недоказанным.

Согласно приговору суда, мужчина должен заплатить штраф в размере девяти тысяч крон, а также еще по пять тысяч крон каждой из трех мусульманок.
 

Темы: Швеция, Религия и межконфессиональные отношения в мире
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 22:07
Всё понятно

Жителя Хабаровска вообще убили.....
01.09.2017, 21:45
Реплика

Шведа оштрафовали не за то, что он ел свинину перед мусульманами, а за то, что он навязывал мусульманкам созерцание поедания им свинины. Это - хамство.
01.09.2017, 21:01
Во-первых,

кто Тебе сказал, чтО лучше? Мы вот бекон есть не боимся. ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ, ГОМОСЯТИНА, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПоЛИКОРРЕКНОСТЬ, ФЕМИНиЗМ ПО ГОЛОВЕ НАм НЕ СТУЧАТ. У нас налог 13% от зарплаты, в Швеции 55%. У них зарплата выше, но у нас квартплата и цены на все намного ниже. У нас женщины идут на пенсию в 55 лет, В ШВЕЦИИ В 67 лЕТ. Во-вторых, зарплаты и пенсии у дорогих россиян в 3 с лишним раза больше, чем у вас, дорогих украинцев, при одинаковых ценах.
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