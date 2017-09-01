Жителя Швеции оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

В Швеции суд признал мужчину виновным в оскорблении чувств верующих и приговорил к штрафу за то, что он ел бекон в присутствии трех мусульманок.

Инцидент произошел еще два года назад, но огласку получил только сейчас. Согласно материалам дела, мужчина, ехавший в пригородной электричке, начал есть бекон, не принимая во внимание, что рядом сидят три женщины в хиджабах. Они перешли на другое место, но мужчина последовал за ними, сообщает сайт Мarsta.

В суде он заявил, что не хотел оскорбить мусульманок. По его словам, он последовал за ними, чтобы извиниться за свое поведение. Суд не принял этот довод, опираясь на показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

В то же время он снял с мужчины обвинение в разжигании ненависти по расовому или национальному признаку, сочтя его недоказанным.

Согласно приговору суда, мужчина должен заплатить штраф в размере девяти тысяч крон, а также еще по пять тысяч крон каждой из трех мусульманок.

