Барак Обама станет самым дорогостоящим экс-президентом США

На содержание бывшего президента США Барака Обамы в 2018 году будет выделено 1,15 миллиона долларов.

Как пишет издание Washington Times, расходы на Обаму будут самыми высокими среди всех бывших президентов страны. Так, содержание Джорджа Буша-старшего обойдется американским налогоплательщикам в 942 тысячи долларов, а на расходы Джимми Картера будет выделено 456 тысяч долларов.

Данные выплаты производятся согласно закону, принятому в 1950-х годах. В эту сумму входят пенсии экс-глав страны, расходы на содержание офиса и связь. При этом содержание охраны для бывших президентов США в эти расходы не входят. По данным издания, обеспечение безопасности бывших президентов обходится стране в десятки миллионов долларов.