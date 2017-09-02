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Барак Обама станет самым дорогостоящим экс-президентом США

08:19 2.09.2017
Барак Обама. Фото с сайта Pixabay.com
Барак Обама. Фото с сайта Pixabay.com

На содержание бывшего президента США Барака Обамы в 2018 году будет выделено 1,15 миллиона долларов.

Как пишет издание Washington Times, расходы на Обаму будут самыми высокими среди всех бывших президентов страны. Так, содержание Джорджа Буша-старшего обойдется американским налогоплательщикам в 942 тысячи долларов, а на расходы Джимми Картера будет выделено 456 тысяч долларов.

Данные выплаты производятся согласно закону, принятому в 1950-х годах. В эту сумму входят пенсии экс-глав страны, расходы на содержание офиса и связь. При этом содержание охраны для бывших президентов США в эти расходы не входят. По данным издания, обеспечение безопасности бывших президентов обходится стране в десятки миллионов долларов.

Темы: США, Налогообложение в мире, Барак Обама
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Комментарии читателей
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02.09.2017, 16:25
Гость: Изя

А может дешевле будет пристрелить этого персонажа? А то у америки и так с бюджетом полная... ерунда.
02.09.2017, 13:52
Гость: ///

Т.е.если, 1$=60р. 15млрд.руб.= $25млн.
02.09.2017, 12:47
Гость: Кирилл.

А тем временем...
.
"Владимир Владимирович обходится казне в 15 миллиардов рублей в год или в 41 миллион рублей в день. К примеру, содержание Елизаветы II за 2016 год стоило британской казне 35,7 миллиона фунтов (2,5 миллиарда рублей по сегодняшнему курсу). А ведь королевская семья не только не берет денег из бюджета, но и приносит деньги британской экономике".
"Спутник и Погром"*
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*Запрещён коммунистическими украинизаторами за поддержку Новороссии.
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