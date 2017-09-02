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В Польше заявили о праве на военные репарации от России

18:33 2.09.2017
Фото с сайта vitrenko.org
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Польша хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России, заявили в Варшаве политики правящей партии Право и справедливость (PiS).

По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать".

Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны.

"Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так как на западе, если бы не эти разрушения и войны", — цитирует его РИА Новости.

"За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений, — уверен замминистра юстиции.

При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан "рижский договор" об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены.

По его мнению, Россия, которая является "законным наследником советской России", должна задуматься о том, "что делать с Рижским договором". "Россияне должны тоже нести ответственность за то, что сделали в Польше", — согласился с ним Який.


 

Темы: Россия, Германия, Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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02.09.2017, 21:14
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

На линию Керзона пшеки положили большой и красный, мордовали русских в своих концлагерях.
в «Русской жизни» 22/04/2009 г, Полторанин впервые (!) упомянул свой материал о гибели наших пленных в Польше в 1920 г. из-за авантюры Тухачевского, который «сдал почти сто тысяч наших красноармейцев в плен», но это не пропустил в «Московские новости» лично Александр Яковлев: «я писал, как поляки издевались над нашими: красноармейцу вспарывали живот, сажали туда живого кота, зашивали и смотрели, кто быстрее сдохнет, красноармеец или кот».
Поляки зверствовали, неимоверно издевались над пленными — стегали колючей проволокой, зашивали людям в полость живота живых кошек или убивали сотнями за малейшее нарушение дисциплины в концлагерях.
А теперь приведу некоторую статистику. В польско-советской войне 1919–1920 годов поляки взяли в плен порядка 120–150 тысяч красноармейцев. 80 тысяч истребили. Сколько погибло в концлагерях мирного населения — не счесть. На территории Западной Белоруссии и Западной Украины разрушили почти все православные храмы, закрыли фактически все местные национальные школы. Население обобрали с ног до головы.
Самым страшным считался концлагерь в Стжалкове /между Познанью и Варшавой/. Командовавшие лагерем капитан Вагнер и поручик Малиновский секли заключенных бичами, сделанными из колючей проволоки. Обычная норма при избиении составляла 50 ударов. Тех, кто просил пощады, тут же расстреливали, пишет польский журнал.
02.09.2017, 21:07
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

А за костромской тур Ивана Сусанина когда они неустойку потребуют? Похоже печенюшки Нуладихи быстренько закончились, теперь с немцев, как Киса Воробьнинов в Пятигорске у входа в парк «Цветник» просят милостыню.
02.09.2017, 20:50
Гость: Мол

в холодной войне воевали? Проиграли? Так подайте сюда репарации...
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