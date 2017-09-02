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МИД заявил о намерении спецслужб США провести обыск в консульстве России

12:05 2.09.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Спецслужбы США намерены произвести 2 сентября обыск в здании Генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», - говорится в заявлении Марии Захаровой.

Представитель российского МИД отметила, что Россия резервирует за собой возможность для ответных мер.

Американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть свое консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, это соответствует «духу паритета, к которому отсылают русские». 

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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02.09.2017, 16:22
Сергей_К

В 33 году на всех американских медиа прошло АНШЛАГОМ
заявление Жаботинского:
.
"Еврейство объявляет войну Германии!"
02.09.2017, 16:16
старый кубаноид

Зачем проводить спецслужбам США обыск? Утка. Ведь в каждом российском консульстве по полтора десятка кротов ЦРУ. Вернее, курьеров. Прочитал, скопировал, отнес/передал по эл. почте.
02.09.2017, 16:11
Сергей_К

Вы, и это ОЧЕВИДНО, и близко к КБ никогда не работали.
Соответственно не видели НИКОГДА даже ДСП документации.
.
А это - самый низший уровень.
Ну, НЕ НАДО в нее заглядывать торговке с Привоза!
ЗАЧЕМ ей знать номенклатуру, скажем, ситалловых стекол или поликоровой керамики?
.
А ведь даже на круизном лайнере Вас в РАДИОРУБКУ и на порог НЕ ПУСТЯТ.
В штурманскую же разрешат лишь в иллюминатор заглянуть.
.
В любом ОТДЕЛЕ КАДРОВ Вам папкм с файлами НЕ ПОКАЖУТ.
.
И это - только СЛУЖЕБНАЯ документация.
.
Да и Вы - напишете ЗДЕСЬ свой адрес и телефон?
.
Че ж ЕРНИЧАТЬ-то?
БАЛАБОЛКА.
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