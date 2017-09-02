МИД заявил о намерении спецслужб США провести обыск в консульстве России

Спецслужбы США намерены произвести 2 сентября обыск в здании Генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», - говорится в заявлении Марии Захаровой.

Представитель российского МИД отметила, что Россия резервирует за собой возможность для ответных мер.

Американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть свое консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, это соответствует «духу паритета, к которому отсылают русские».